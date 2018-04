Morto il regista ceco Forman Milos

USA, 14 APRILE - È morto a 86 anni il regista di origine ceca Miloš Forman, vincitore di due premi Oscar come miglior regista nel 1976 per Qualcuno volò sul nido del cuculo e nel 1985 Amadeus, per i quali vinse anche due Golden Globe.

A questi se ne aggiunge un terzo, vinto nel 1996, per Larry Flynt - Oltre lo scandalo. Ma l'eccezionale carriera di Miloš Forman affonda le radici nella Cecoslovacchia comunista, quando, assieme a un gruppo di altri giovani registi diede vita alla Nouvelle Vague praghese, la Nová VIna.

A riferire la notizia della morte sono stati i media cechi e in particolare l'agenzia di stampa CTK che, citando la moglie Martina, ha informato che il regista viveva negli Stati Uniti ed è morto improvvisamente venerdì dopo una breve malattia. "È morto silenziosamente, circondato dalla sua famiglia e dai suoi più stretti", ha riferito la moglie.

Il cinema di Milos Forman ha lasciato un’impronta nell’immaginario collettivo, riuscendo a conquistare critica e pubblico , due mondi che non sempre vanno d’accordo. Oltre ad Amadeus, il biopic kolossal su Mozart, e Qualcuno volò sul nido del cuculo, il film con Jack Nicholson che ha raccontato con poesia il disagio degli istituti psichiatri, tra i suoi lavori più amati anche il musical contro la guerra in Vietnam Hair, Ragtime, Valmont, personale rilettura de Le relazioni pericolose e Man on the moon

Fonte immagine: farefilm.it

Alessia Panariello