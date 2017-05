Morto l\'astrofisico Giovanni Bignami

MADRID, 25 MAGGIO - Giovanni Bignami, il famoso astrofisico, è morto all'età di settantatré anni a causa di un malore mentre si trovava a Madrid per alcuni impegni lavorativi.

Giovanni, Nanni per gli amici, è nato a Desio, e per anni ha ricoperto degli incarichi molto importanti e riconosciuti dalla comunità scientifica. Nel 2007 ha ricoperto per un anno il ruolo di presidente dell'Agenzia spaziale italiana e dall'2011 al 2015 è stato presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica. Quello che lo ha reso particolarmente conosciuto, però, è stata la sua scoperta di Geminga, la prima stella di neutroni con assenza di emissioni radio.

Proprio pochi giorni fa aveva chiamato la sua redazione per parlare di un articolo che stava scrivendo ma che, purtroppo, non ha fatto in tempo a terminare.

All'interno dell'articolo avrebbe parlato di Carl Sagan, che negli anni Novanta ha deciso di provare gli strumenti della sonda Galileo che avrebbero dovuto trovare eventuali segnali extraterrestri. Attraverso questo esperimento furono rilevati dei lampi di luce, che però, grazie ad una scoperta di poche settimane fa, si è capito che si trattava di semplice luce solare riflessa dalle nuvole contenenti degli strati di ghiaccio.

Chiara Fossati

immagine da ilcorriereitaliano.it