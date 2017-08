Morto Mario Santilli, lo chef dei vip viveva nel suo camper a MIlano

MILANO, 8 AGOSTO - Mario Santilli, l’ex chef pluristellato e amato dai vip, è morto a Milano a 49 anni stroncato da un infarto. A trovare il cadavere dell’uomo l’amica Daniela: "Gli ho toccato il collo, rigido – ha raccontato –. Io però il battito lo sentivo. Mi hanno detto che era impossibile, che era il mio cuore che mi rimbombava nella testa. Mi ha salutato così. Aveva il turno alla Croce Rossa, faceva il volontario".

Da quando il ristorante che aveva aperto in India era fallito la sua vita aveva imboccato una strada difficile, tra tossicodipendenza e gravi problemi finanziari. Nel 2008, con la moglie e i figli, tornò in Abruzzo ma nel 2009 il devastante terremoto dell'Aquila colpì anche la sua famiglia. Una volta sfollato ha trasformato nella sua casa un vecchio camper degli anni 70. Lo stesso camper, che il sole cocente dei giorni scorsi ha trasformato in un forno, potrebbe essere tra le cause dell’infarto.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine infooggi.it)