Morto mons. Ignazio schinella, già rettore nel seminario regionale ?san pio x? di catanzaro

CATANZARO 02 NOVEMBRE - La comunità ecclesiale calabrese è il lutto per la dipartita alla Casa del Padre di Mons. Ignazio Schinella, deceduto questa mattina in un incidente stradale avvenuto ad Arena, suo paese natio.

Dalle prime informazioni, Mons. Schinella si trovava alla guida della propria auto quando, per pause incerte, è andato a schiantarsi contro un palo morendo sul colpo.

Subito sul luogo i primi soccorsi con l’intervento dei carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi.

Aveva 68 anni e per molti decenni ha servito la Chiesa Calabrese come rettore e padre spirituale il Seminario Regionale “San Pio X” di Catanzaro. Prezioso anche il ruolo di docente di teologia morale nell’Istituto Teologico Calabro, dove era stato anche direttore.

Da diversi anni era stato chiamato come docente ordinario di teologia morale nella Pontificia Facoltà Teologia di Napoli, dove, da qualche mese, era stato eletto Vice Preside e Decano della stessa Facoltà.



Innumerevoli le pubblicazioni ed i contributi di carattere teologico e morale. Amava la Calabria e la pietà popolare. Lascerà a tutti un bel ricordo come padre, fratello ed amico.



Goda, in questo giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, della “pace dei beati”.