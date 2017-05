Morto il pilota di superbike Nicky Hayden

CESENA, 22 MAGGIO – Ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva all’ospedale Bufalini di Cesena, il pilota di superbike Nicky Hayden è deceduto oggi a causa di un doppio trauma cranico riportato nell’impatto con un auto, una Peugeot 206, mentre si allenava in bicicletta sulle strade di Misano Adriatico.

Le condizioni del pilota erano apparse subito gravissime. Il collegio medico ha accertato il decesso del paziente Nicholas Patrik Hayden, ricoverato dal 17 maggio nel reparto di rianimazione a seguito del gravissimo politrauma occorso in quella stessa data.

Il pilota, campione del mondo MotoGp nel 2006, domenica scorsa aveva corso il Gp d’Italia a Imola, senza brillare.

Secondo quanto appreso, per l’incidente è indagato un uomo di trent’anni. In base a quanto ricostruito finora, grazie a un video delle telecamere di sorveglianza di una abitazione privata, il pilota del Kentucky non si sarebbe fermato allo stop ed è stato travolto.

fonte immagine: leggo.it

Alessia Panariello