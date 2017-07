Morto Spencer Johnson, best seller da 25 mln di copie

ENCINITAS (USA), 9 LUG - E' morto Spencer Johnson, autore del best-seller "Chi ha spostato il mio formaggio", una parabola sui cambiamenti della vita e come affrontarli che ha venduto 25 milioni di copie. Aveva 78 anni ed

è morto per le complicazioni di un cancro al pancreas a Encinitas, vicino San Diego (California).

L' annuncio è stato dato dalla sua assistente Nancy Casey. Il

suo libro più noto, di appena 94 pagine, aveva preso le mosse da una storiella che Johnson raccontava alle feste o nelle conferenze. Pubbblicato nel 1998, racconta le gesta di due topolini, Sniff e Scurry, e due omini, Hem and Haw, quattro personaggi con diversi modi di affrontare i cambiamenti.Divenne un classico della fine degli anni '90, stravenduto nelle librerie degli aeroporti, a lungo utilizzato dalle aziende nei seminari motivazionali. "Spencer ha costruito una favola che aiuta la gente ad affrontare i cambiamenti in un modo accessibile a tutti", ha detto Ivan Held, presidente del marchio Putnam Sons al gruppo Penguin USA, editore dello scrittore.Johnson era un medico, diventato poi scrittore di libri per bambini. Il suo primo libro di successo è stato "Manager in un minuto", scritto nel 1982 con Ken Blanchard. Il libro insegna tre tecniche per diventare un dirigente, offrendo, "obiettivi, lodi e reprimende da un minuto". Lo pubblicò a sue spese ma divenne presto una sorta di 'Bibbia' delle convention aziendali, e vendendo 15 milioni di copie.