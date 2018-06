Morto suicida lo chef Anthony Bourdain

FRANCIA, 8 GIUGNO- É morto suicida a 61 anni lo chef americano Anthony Bourdain. A riferirlo è l’emittente televisiva CNN, per la quale Bourdain lavorava. L’uomo si trovava in Francia per registrare una nuova puntata della serie "Parts Unknown", programma tv sulle cucine e i ristoranti del mondo. Lo chef è stato ritrovato senza vita nella sua stanza d’albergo dal suo amico e collega francese Eric Ripert.



"È con enorme tristezza che possiamo confermare la morte del nostro amico e collega, Anthony Bourdain", ha detto il network in una dichiarazione venerdì mattina. "Il suo amore per l'avventura, gli amici, il buon cibo e le bevande e le straordinarie storie del mondo lo hanno reso un narratore unico. Il suo talento non ha mai smesso di stupirci e ci mancherà moltissimo".



Bourdain, nato a New York e diplomatosi al Culinary Institute of America, ha lavorato per alcuni tra i più famosi ristoranti statunitensi e collaborato con testate come il New York Times, Times, Observer e l'Independent. È diventato particolarmente famoso nel 2000, dopo la pubblicazione di Kitchen Confidential, il libro divenuto un cult in cui svela i segreti nelle cucine di famosi ristoranti americani, compreso l'uso di droghe e superalcolici per reggere i folli ritmi imposti dagli chef. Inoltre, dopo la separazione dalla ex moglie, si è legato sentimentalmente all'attrice italiana Asia Argento.



A ricordare lo chef americano interviene anche Barack Obama, dicendo di lui: “Il suo amore per le grandi avventure, nuovi amici buon cibo e vino e le straordinarie storie del mondo lo hanno reso un narratore unico, i suoi talenti non hanno mai smesso di stupirci e ci mancherà moltissimo. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la figlia e la famiglia in questo momento incredibilmente difficile”.

Fonte dell'immagine: dissapore.com

Federica Vetta