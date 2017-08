Mosca, accoltella otto persone. Aggressore ucciso dalla Polizia

SURGUT (RUSSIA), 19 AGOSTO - Terrore nella città di Surgut, in Russia: un uomo armato di coltello ha ferito otto persone. L'aggressore ha "condotto attacchi sui passanti" ed è stato ucciso dalla Polizia, ha riferito il Comitato investigativo russo.

La conferma ufficiale della morte dell'offender arriva dalle forze dell'Ordine attraverso un comunicato stampa. Quanto ai motivi del gesto, al momento restano ignoti. Si indaga per stabilire se l'aggressione sia legata al terrorismo; il modus operandi lascerebbe pensare ad un lupo solitario, ma tale ipotesi non ha ancora avuto riscontro dagli organi preposti che svolgono i dovuti accertamenti.

Un episodio simile si è verificato ieri in Finlandia, e più precisamente nella città di Turku, dove un diciottenne originario del Marocco ha accoltellato diverse persone: due sono morte e otto sono i feriti, tra cui una ricercatrice italiana. La Polizia finlandese ha neutralizzato l'aggressore sparandogli alle gambe e lo ha arrestato. Con molte probabilità, le autorità ritengono che l'attacco sia un atto di terrorismo. Il sedicente Stato Islamico non ha ancora rivendicato la paternità dell'offensiva, ma ha affidato alla rete parole di approvazione per l'accaduto. Lo ha segnalato la direttrice del Site Rita Katz, postando immagini dell'attacco in Finlandia che mostravano la scritta "Dalla Spagna alla Finlandia: onore alla Jihad".

Luigi Cacciatori

Immagine da visitmosca.com