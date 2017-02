Mosca: check-point al confine con la Bielorussia

MOSCA, 4 FEBBRAIO – Il Cremlino ha deciso di istituire dei check-point al confine fra la Russia e la Bielorussia per effettuare controlli alla frontiera.

Un confine che ufficialmente non esiste dal 1995 in quanto vige un accordo secondo cui i due paesi farebbero parte di uno Stato Unico. I controlli di frontiera dovrebbero esercitarsi nelle regioni di Bryansk, Smolensk e Pskov. I due paesi sono sempre stati alleati,ad evidenziare ciò l’accordo che 1996 ha istituito ufficialmente la comunità Russia-Bielorussia. Il nome è stato cambiato in "Unione Russia-Bielorussia" con la firma del "Trattato di unione tra Russia e Bielorussia". Numerosi altri accordi sono stati firmati nel 1998 con l'obiettivo di integrare i sistemi politici, economici e sociali dei due paesi.

Il governo bielorusso, però, nel mese di luglio ha decretato l’abolizione dei visti per i cittadini di 80 nazioni, tra cui europei e americani. Sono presenti però alcune restrizioni: per i viaggi fino a cinque giorni e se l'ingresso è l'aeroporto internazionale di Minsk. La decisione del governo bielorusso rende possibile l’ingresso in Russia da Minsk a qualsiasi persona senza visto, eludendo ogni controllo.

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov aveva preannunciato la possibilità di effettuare controlli al confine nei confronti dei cittadini di Paesi terzi. I servizi di sicurezza russi, FSB, hanno emanato un'ordinanza che istituisce i check-point alla frontiera. I cittadini russi e bielorussi, in virtù dei vari accordi sottoscritti, non hanno l'obbligo di mostrare il passaporto quando attraversano la frontiera.

La decisione ha fatto infuriare Alexander Lukashenko, secondo cui ciò potrebbe danneggiare le relazioni bilaterali tra i due Paesi. I check-point fra Russia e Bielorussia evidenziano il rapporto teso fra Lukashenko e Putin, già incrinato dalle ripetute richieste da parte del presidente di Minsk di sconto su gas e petrolio, che non sono mai state accolte da Mosca.

Immagine da: Cronache Internazionali

Caterina Apicella