Mosca, incontro tra Tillerson e Lavrov. Trump: "Assad animale, Putin sostiene persona diabolica"

MOSCA, 12 APRILE - È in corso in queste ore un incontro che potrà sedare gli animi molto tesi e scongiurare crisi diplomatiche internazionali tra gli Stati Uniti e la Russia. Il segretario di Stato Usa Rex Tillerson è a Mosca per l'incontro con il ministro degli Esteri Serghei Lavrov.

Dalle prime informazioni emerse, riportate dall'agenzia di stampa Ria Novosti, Lavrov avrebbe sottolineato che Mosca ritiene vitale che in futuro non ci siano altri attacchi americani in Siria. Mosca ha dunque bisogno di comprendere quali siano le reali intenzioni dell'amministrazione Trump e Lavrov ha spiegato che l'attacco degli Stati Uniti alla base aerea del regime di Assad è stato illegale. Non dateci una falsa scelta fra "l'essere con voi o contro di voi", ha tuonato Lavrov.

Nel mentre, in un'intervista a Fox Business il presidente Trump sembra non avere alcuna intenzione di inserire la retromarcia e, a sostegno delle ragioni che l'hanno spinto ad ordinare il raid contro il regime di Damasco, lancia un nuovo duro affondo. Il presidente siriano Bashar Assad è un "animale" e Vladimir Putin sta dando il suo sostegno ad "una persona diabolica", "molto negativa per il genere umano".

Per Putin, invece, i "rapporti fra Russia e Usa sono "peggiorati" da quando è stato eletto Donald Trump. La dichiarazione è arrivata nella notte in un'intervista rilasciata al canale mir. Il presidente russo sembra non avere alcun dubbio e si è così espresso: "Possiamo dire che il livello di fiducia, sopratutto sul piano militare, non è migliorato e anzi con ogni probabilità è peggiorato".

Luigi Cacciatori

Immagine da cnn.com