Mosca, "nevicata del secolo": 38 cm di neve caduti in meno di 24 ore

MOSCA, 5 FEBBRAIO- Fine settimana da record a Mosca, dove si è registrata quella che è stata definita dai più la”nevicata del secolo”: 38 cm di neve caduti in sole 24 ore fra sabato e domenica. Le condizioni climatiche sfavorevoli hanno, inoltre, fatto un morto e cinque feriti. Il Servizio meteorologico russo ha fatto sapere che si è infranto il record dell'inverno del 1957.

Da due giorni i social sono stati riempiti di foto della capitale innevata come in una favola, molti gli entusiasti che gioiscono per “l’arrivo del vero inverno russo”. Tuttavia città non è ridotta al suo meglio: carenza di spazzaneve, marciapiedi impraticabili, traffico e aerei in ritardo.

Secondo quanto riporta Interfax nella regione di Mosca stanno lavorando più di 100 militari, per pulire le strade, e tre unità di mezzi speciali e sono stati messi in allerta, inoltre, anche i reparti di zone limitrofe alla capitale.

Il sindaco della capitale, Serghei Sobyain ha annunciato su Twitter che a causa delle condizioni meteo straordinarie oggi gli studenti sono esonerati dalla scuola, tuttavia gli istituti scolastici lavoreranno normalmente. Nei giorni scorsi oltre 50.000 persone in sei regioni della Russia centrale sono rimaste senza elettricità a causa delle forti e violente nevicate.

Federica Fusco

immagine: parstoday