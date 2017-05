Mosca: rinvenuti due sottomarini sovietici affondati nel Golfo di Finlandia

MOSCA, 08 MAGGIO – L’agenzia di stampa russa, Interfax, ha divulgato la notizia del ritrovamento di due sommergibili sovietici affondati nel Golfo di Finlandia durante la seconda guerra mondiale.

La scoperta è avvenuta grazie al lavoro di un gruppo russo dedito alle ricerche sottomarine. Konstantin Bogdanov, capo della spedizione ha dichiarato: "Abbiamo scoperto due sommergibili, l'Shch-406 e l'Shch-320". Circa le possibili cause che hanno provocato l’inabissamento dei mezzi militari, è stata accreditata l’ipotesi dell’esplosione di alcune mine, utilizzate durante il periodo bellico allo scopo di neutralizzare i mezzi militari marini.

Bogdanov ha poi fornito diversi dettagli circa i momenti ,successivi alle esplosioni, vissuti dal personale di bordo all’interno dei sommergibili: "A giudicare dalle condizioni dei sottomarini si può vedere che in entrambi i casi gli equipaggi hanno lottato per le loro vite dopo le esplosioni. In uno dei sommergibili il portello di boccaporto è completamente aperto, nell'altro i marinai sopravvissuti all'esplosione hanno probabilmente cercato di fuggire su un veicolo speciale”

Immagine da: lifegate.it

Caterina Apicella