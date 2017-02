Mose: Galan condannato a risarcire 5,8 milioni di euro

VENEZIA, 27 FEBBRAIO - Quasi sei milioni di euro (5,8 per la precisione), questa la somma che Giancarlo Galan, ex presidente della Regione Veneto, dovrà corrispondere all'ente a titolo di risarcimento.

La Corte dei Conti del Veneto ha infatti condannato l'ex governatore al pagamento di 5,2 milioni di euro per il danno cagionato all'immagine e circa 600mila euro per il disservizio causato.

Nel processo penale a suo carico, Galan aveva già patteggiato nel 2014 una pena di due anni e dieci mesi di reclusione, insieme al pagamento di oltre 2,5 milioni di euro.

La sentenza di condanna odierna ha recepito le richieste del pm Alberto Mingarelli, il quale aveva sottolineato come le testimonianze raccolte fossero chiare nel mostrare che Galan avesse ricevuto denaro sia per ristrutturare la propria abitazione, sia per influenare le scelte relative alle valutazioni di impatto ambientale del MOSE.

Franco Zambelli, legale dell'ex presidente, ha già annunciato che proporrà appello avverso la sentenza: secondo l'avvocato, il danno d'immagine sarebbe infatti riconoscibile solo ai dipendenti pubblici e non ai politici. Il danno di servizio sarebbe invece inesistente.

I lavori per il MOSE, un sistema di paratoie che dovrebbe isolare la laguna di Venezia dall'Adriatico nei momenti di "acqua alta", sono iniziati nel 2003 e non sono ancora conclusi. L'ultima data individuata per la consegna è dicembre 2018.

Paolo Fernandes



Foto: ilfoglio.it