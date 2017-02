Mostra fotografica dedicata alla prima di Logan-The Wolverine

ROMA, 25 FEBBRAIO - Cresce l’attesa per l’uscita del film Logan – The Wolverine, prevista per l’1 Marzo, che vede Hugh Jackman vestire per l’ultima volta gli affilati panni di Wolverine, personaggio punta di diamante dell’epica saga degli X-men iniziata nel 2000.

Definito dalla critica come il miglior episodio dell’intera serie cinematografica (che conta ben 9 pellicole) ed anche come la miglior possibilità di un X-men di vincere un Oscar, il film da l’addio anche all’indimenticabile Patrick Stewart nel ruolo del Professor X. Per aumentare la suspense, la divisione nazionale della 20Th Century Fox , da oggi fino al 12 Marzo in esclusiva presso la Galleria Alberto Sordi di Roma, ha dato vita ad una mostra fotografica di scatti esclusivi dal set del film, prodotti dal regista della pellicola James Mangold.

Le foto, tutte in bianco e nero, raccontano ed anticipano la diversità di quest’ultimo episodio rispetto ai passati con una certa malinconia, che prepara lo spettatore a dire addio a due dei personaggi più amati di questo viaggio quasi ventennale nell’universo della Marvel. Ad arricchire l’inaugurazione della mostra ci sarà Sergio Stivaletti, creatore di effetti speciali e make-up cinematografico, presente con il suo team pronto a riprodurre sui visitatori le cicatrici visibili su Wolverine.

Verrà regalata una locandina del film ai partecipanti che pubblicheranno le foto in bianco e nero della mostra sui social e se saranno accompagnate dal testo “#Logan – The #Wolverine”verranno pubblicate sulla pagina facebook ufficiale del film. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di cinema e per i fedelissimi lettori delle graphic novel firmate Marvel.

Trailer italiano Logan-The Wolverine

Maria Minichino