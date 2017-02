Mosul, esercito iracheno avanza: riconquista due villaggi

MOSUL, 19 FEBBRAIO – L’esercito iracheno ha raggiunto un notevole risultato riconquistando due città a sud di Mosul. Questo indica un evidente stato di avanzamento da parte delle forze irachene nel quadro della nuova offensiva per strappare anche la parte occidentale della città dal controllo dei miliziani dell’Isis.

Le forze irachene hanno riconquistato le città di ‘Athbah e Al Lazzagah nella periferia sud di Mosul e secondo quanto riferito in una nota dal generale Abdulamir Yarallah, sono in procinto di avanzare verso l'aeroporto. Il premier iracheno al-Abadi aveva annunciato l'inizio dell'offensiva militare per porre fine al terrore esercitato dallo Stato Islamico su tutta la popolazione.

L’attacco da parte delle forze irachene è iniziato nel mese di ottobre del 2016 per scacciare il gruppo jihadista da Mosul, la più grande roccaforte dello Stato Islamico in Iraq, nonché la seconda città più grande nel nord del paese, dove Daesh aveva dichiarato suo califfato nel giugno 2014. Nell’operazione di riconquista furono coinvolti circa 30.000 membri delle forze federali. L’esercito iracheno ha poi iniziato la "seconda fase" dell’offensiva, per riprendere la parte orientale di Mosul. Nel mese di gennaio l’esercito ha annunciato di aver conquistato di "aree chiave" della parte orientale di Mosul.

Caterina Apicella