Moto Gp, a Brno Ã¨ podio spagnolo. Solo quarto Rossi

BRNO, 5 AGOSTO - Il Gp di Brno consegna alla storia un podio tutto spagnolo. Vince Marc Marquez, che si mette alle spalle i connazionali Pedrosa e Viñales, rispettivamente secondo e terzo. Soltanto quarto, invece, Valentino Rossi, che limita i danni dopo aver aspettato troppo tempo a cambiare moto nei primi giri. Stessa sorte per l’altro italiano, Andrea Dovizioso, che chiude sesto.

Marquez ha fatto gara a sè, consolidando un vantaggio di oltre 20 secondi nei confronti del compagno di squadra Pedrosa e vincendo in maniera meritata un Gp in cui la strategia adottata dai piloti si è rivelata fondamentale per le sorti della corsa. Marc è stato l’unico a montare - per sbaglio - le gomme soft in partenza: al primo giro, in evidente difficoltà, è rientrato ai box uscendone con gomme da asciutto e riuscendo, da lì in avanti, a recuperare decine di secondi man mano che la pista si asciugava. Quando gli altri piloti sono rientrati ai box, il solco tracciato dal 93 spagnolo è stato incolmabile.

Occasione persa per molti, Rossi e Dovizioso su tutti. I due italiani hanno addirittura aspettato una tornata in più per cambiare le gomme rispetto alla maggior parte dei piloti, commettendo un errore decisivo. A mordersi le mani è soprattutto Rossi, che sembrava avere un passo in grado di impensierire le Honda. Pesante però il bilancio anche per Lorenzo, partito fortissimo nei primi giri sul bagnato e poi scomparso con il procedere della gara, finendo quindicesimo.

A fare da padroni, dunque, la lucidità e la velocità di Marc Marquez, che conquista la vittoria numero 32 in Moto Gp e allunga significativamente nel mondiale: 14 punti su Viñales, 21 su Dovizioso e 22 su Rossi. Di seguito la classifica piloti provvisoria per quanto riguarda le prime cinque posizioni:

1- Marquez (154)

2- Viñales (140)

3- Dovizioso (133)

4- Rossi (132)

5- Pedrosa (123)

Claudio Canzone

Fonte foto: gazzetta.it