Moto Gp, in Argentina trionfa Viñales. Rossi, che rimonta!

TERMAS DE RIO HONDO, ARGENTINA, 10 APRILE - È ancora Maverick Viñales il più veloce. Dopo la gara del Qatar, lo spagnolo trionfa anche in Argentina, davanti al compagno di squadra Rossi. L'italiano è però protagonista di una grande gara: parte dietro e si inventa un secondo posto insperato, con il podio numero 223 in carriera, confermandosi al momento l'avversario più ostico per il compagno di scuderia.

Le due Yamaha tracciano il solco anche grazie alla corsa ad eliminazione degli altri piloti: prima Lorenzo, caduto subito dopo il via con la Ducati, poi Marquez, che per tre giri si piazza davanti a tutti e sembra inarrestabile, ma finisce per terra. Lo seguono l'altra Honda di Pedrosa e la Ducati di Dovizioso (non proprio fortunato), abbattuta dall'Aprilia di Aleix Espargarò. Infine cadono anche Rins e Lowes. In vista della prossima gara in Texas, comunque, Valentino e Maverick promettono spettacolo.

“Ero rilassato, concentrato, mi sentivo benissimo”, ha dichiarato Rossi all'arrivo. Eccome se era concentrato il Doc, autore di un gran sorpasso ai danni di Crutchlow, prendendogli l'interno e un secondo posto che vale oro. “Ho sfruttato la caduta di Marquez, sono contentissimo e ringrazio il team che ha fatto un ottimo lavoro”, ha invece raccontato Viñales, che si conferma per il momento l'uomo da battere: grinta, fiducia, quel pizzico di spavalderia tipica di un ventiduenne con tanta voglia di diventare grande.

Claudio Canzone

Fonte foto: redbull.com