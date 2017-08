MotoGp, a Brno parte in pole Marquez, secondo Rossi

BRNO, 05 AGOSTO – Dopo la lunga pausa estiva il motomondiale riparte dal circuito Brno, in Repubblica Ceca. Al termine delle prove della Motogp è stato Marc Marquez a far registrare il miglior tempo chiudendo in 1'54"981. Lo spagnolo della Honda domani scatterà dunque dalla pole, la quarta stagionale e la numero 69 in carriera. Subito dietro Valentino Rossi, staccato di soli 92 millesimi. Al terzo posto, il compagno di squadra di Marquez, Pedrosa (a 138 millesimi). Bene anche la Ducati con Andrea Dovizioso che partirà dalla quarta posizione in griglia. Quinto un ottimo Crutchlow, nonostante una sospetta frattura ad una vertebra. Chiude la seconda fila Jorge Lorenzo ( 6° a 571 millesimi da Marquez). Solo 7° Vinales a quasi 7 decimi. A seguire Danilo Petrucci e Bautista. Decimo Zarco.

Sempre in difficoltà, invece, Andrea Iannone che partirà dalla sesta fila con la Suzuki, preceduto di 7 decimi dal compagno Rins.



Rossi soddisfatto

Al termine delle prove Valentino Rossi si è detto “molto contento” della prima fila. "La M1 – ha dichiarato il Dottore - si guida bene". "Volevo ricominciare il mondiale partendo dalla prima fila – ha aggiunto - Avevo già visto stamani che con la gomma morbida dietro il potenziale era interessante, ma nel pomeriggio è andata ancora meglio: abbiamo trovato un buon bilanciamento, la M1 si guida davvero bene”. “Però – ha concluso il campione pesarese - dovremo lavorare duro da qui a domani, perché le Honda per ora hanno ancora qualcosa in più e consumano meno il pneumatico posteriore. Anche Dovizioso va molto forte".

[foto: .corrieredellosport.it]

Antonella Sica