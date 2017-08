MotoGP Austria, Marquez in pole davanti alle Ducati. Solo settimo Valentino Rossi

SPIELBERG, 12 AGOSTO - Marc Marquez ha conquistato la pole position in Austria con il tempo di 1:23.235. Lo spagnolo ha chiuso davanti alle due Ducati ufficiali, che completano la prima fila: secondo posto per Dovizioso con un ritardo di +0.144, terzo Jorge Lorenzo a +0.386. Quarto posto per Vinales (+0.519) mentre è solo settimo Rossi (+0.747), che quindi partirà dalla terza fila.

Molto soddisfatto Dovizioso, che domani proverà a insidiare Marquez apparso troppo forte sulla pista di Spielberg: "Nel 2016 qui ho faticato parecchio, invece questa volta abbiamo preparato le cose benissimo facendo un gran lavoro: il passo è molto buono. Domani molto dipenderà dal tempo, e naturalmente dalla scelta delle gomme", ha dichiarato il pilota italiano.

Sorrisi anche per il compagno di box, Lorenzo: "Mi sono imposto di restare calmo e cercare la miglior percorrenza", spiega il maiorchino. " Domani sarà una gara lunga, sarà importante il pneumatico che va bene, questa volta è difficile perché la gomma media ha il centro più morbido e si scalda, quindi dobbiamo valutare bene. La nuova carena mi sta aiutando molto, io voglio sentire peso davanti".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine infooggi.it)