MotoGP Austria, Dovizioso trionfa: messi in fila Marquez e Pedroso

SPIELBERG, 13 AGOSTO – Che Dovi avesse l’argento vivo addosso quest’oggi si era capito già dal Warm-up, quando aveva fatto registrare il miglior tempo tra tutti i piloti della classe regina. Che sarebbe riuscito però ad inanellare il terzo successo stagionale, al termine di un duello al cadiopalma con Marc Marquez, però, ci avrebbero scommesso in pochi.

Pronti, via e subito Lorenzo supera Marquez e allunga. Ottima anche la partenza del Dottore, che risale fino alla quarta piazza. Per i primi dieci giri il gruppetto di testa è costituito dai due spagnoli, Dovizioso, Rossi e Zarco. Nei due giri successivi, tuttavia, due errori costringono Lorenzo alla quarta posizione e Rossi in settima piazza.

La svolta è al giro 17: Dovi approfitta di un errore di Marquez ed infila lo spagnolo guadagnando la testa della gara. Da questo momento in poi è un valzer a due, con Pedrosa spettatore interessato. Prima Marc supera Andrea, poi il Ducatista passa nuovamente Marquez.

Tra sorpassi e controsorpassi al traguardo arriva però per primo l’italiano, che diventa così signore del Red Bull Ring. Terzo Pedrosa, quarto Lorenzo, quinto Zarco. Seste e settime le Yamaha di Vinales e Rossi.

Capitolo moniale, Marquez ora è in testa con 174 punti, +16 su Dovizioso e +24 su Vinales. Più dietro Rossi a 141 punti e Pedrosa a 139.

Paolo Fernandes

Foto: insella.it