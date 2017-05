MotoGp in Francia: Vince Vinales, cade Rossi

ROMA, 21 MAGGIO -Maverick Vinales ha vinto il MotoGp di Francia, quinta prova del Motomondiale 2017. Secondo il francese Johan Zarco, terzo Dani Pedrosa. Sfortunato Rossi caduto a poche curve dall'arrivo mentre provava a insidiare il compagno di box e giocarsi la vittoria, cosi che Vinales ne ha approfittato.

Davvero una beffa per il “Dottore” che ha iniziato l’ultimo giro in testa, ma prima è andato lungo facendosi sorpassare dal compagno di squadra e poi è scivolato sull’asfalto, lasciando importantissimi punti per il mondiale. In classifica, Vinales comanda con 85 punti, davanti aPedrosa (68) e Rossi (62).

Daniele Sorrentino

Foto da motograndprix.motorionline.com