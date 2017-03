MotoGp, in Qatar trionfa Viñales davanti a Dovizioso e Rossi

LOSAIL, 26 MARZO - La nuova stagione della MotoGp si apre con la vittoria in Qatar dello spagnolo Maverick Viñales, non una grossa sorpresa visto l'andamento delle prove. Il pilota del team Movistar Yamaha ha tagliato per primo il traguardo dopo aver faticato a liberarsi di un ottimo Andrea Dovizioso, in un duello a colpi di sorpassi. Il pilota Ducati rimane staccato di circa mezzo secondo. Terzo, a 2", Valentino Rossi, compagno di squadra di Viñales. Il campione di Tavullia, che durante le qualifiche aveva incontrato difficoltà, in gara è riuscito a rimontare posizioni - complici anche alcune cadute - e ad arrivare sul podio, il 186° nella top class, il numero 222 nel Motomondiale.

«Sono molto felice – ha dichiarato il nove volte campione del mondo al termine della gara - se avessi scommesso su di me sul podio non l'avrei vinta. Ma noi non rinunciamo mai e questa mattina abbiamo provato tre-quattro setting diversi. Mi sono divertito molto, sono stato bravo nella staccata, e questa corsa ci ha permesso di capire come procedere».

«Ha fatto la differenza la mia squadra – ha proseguito - perché da novembre sono sempre in difficoltà ma non ho mai sentito un calo di fiducia in me e questo mi ha aiutato a cercare soluzioni. Oggi ho provato 4 assetti diversi, stasera mi trovavo bene con le temperature. È un gran modo di cominciare la stagione, la cosa importante è che ho iniziato a sentire meglio la moto. Secondo me abbiamo una moto da gara e io sono un pilota da gara... Ringrazio tutti quelli che lavorano con me perché quando mancano i risultati subito si comincia a dire che sono vecchio, invece loro mi danno sempre energia. Davvero, stasera un gran divertimento».

Quarto posto per il campione del mondo Marc Marquez (Honda), staccato di oltre sei secondi. A seguire l'altra Honda di Dani Pedrosa, e l'Aprilia di Aleix Espargaro. A chiudere la top ten Scott Redding su Ducati, Jack Miller su Honda, Alex Rins su Suzuki e Jonas Folger su Yamaha. Pessimo inizio per Jorge Lorenzo che al debutto sulla Ducati chiude in undicesima posizione.

La prima parte della gara - partita con notevole ritardo ( quasi 40 minuti) causa pioggia - ha visto protagonista il due volte campione del mondo della Moto2 Johann Zarco che è stato in testa fino al settimo giro per poi finire a terra. Stessa sorte è toccata ad Andrea Iannone (Suzuki), costretto a ritirarsi mentre era in lotta per il podio con Marquez, a seguito di una caduta all'11esimo giro.

«Il problema è non aver finito la gara - ha detto rammaricato il pilota di Vasto - Il feeling con la moto è migliorato, ma ancora non la sento `mia´, c'è ampio margine di miglioramento e questo è positivo. Ma io non posso più buttare via così le gare. Se sei più veloce devi essere capace di controllare la situazione. Ho sbagliato, spero che sia la prima ed anche l'ultima volta in questa stagione. La Suzuki non si merita questo, nell'inverno hanno fatto i salti mortali per darmi una moto competitiva ed io devo ricambiarli con i risultati».

[foto: www.gpone.com]

Antonella Sica