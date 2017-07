MotoGP: Marquez trionfa al Sachsenring

OBERLUNGWITZ, 2 LUGLIO – Ottavo successo di fila sul circuito del Sachsenring per Marc Marquez tra 125, Moto2 e MotoGP, che consente al pilota della Honda di volare anche al comando della classifica generale. Valentino Rossi finisce invece al quinto posto dopo le difficoltà del weekend per la Yamaha.

Al di là della dimostrazione finale di forza, il campione del mondo spagnolo ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio sul tedesco Folger, al suo primo podio in MotoGP. L’inaspettato eroe di casa è stato autore di una gara sublime, riuscendo anche a guadagnare temporaneamente la testa della corsa, fino al 28esimo giro, quando è arrivato lungo alla prima curva perdendo contatto con Marquez che lo ha definitivamente staccato. Alla fine, Folger conquista comunque un ottimo secondo posto, ad appena +3.310 dal campione della Honda.

Il terzo gradino del podio è appannaggio di Pedrosa, costante dal primo all’ultimo giro, mentre restano decisamente lontani tutti gli altri piloti. Buona rimonta dall’undicesimo al quinto posto per Viñales, Rossi quinto dopo un weekend negativo e Dovizioso addirittura ottavo e preceduto dall’altro ducatista Bautista. Dopo la grande attesa della vigilia deludono anche Lorenzo (11°) e Petrucci (12°), mentre Iannone si conferma in crisi cadendo a cinque giri dalla fine.

Show tricolore invece in Moto2, con quattro italiani nei primi cinque posti: Morbidelli (che consolida la vetta della classifica iridata), Bagnaia, Corsi e Pasini, tra i quali spunta il portoghese Oliveira su KTM.

Gara bellissima anche in Moto3, movimentata dai continui sorpassi al comando tra Ramirez, Fenati e Mir, con quest’ultimo che alla fine ha prevalso per soli 121 millesimi di secondo.

In MotoGP, Marquez ha dunque mandato un segnale forte anche in ottica mondiale: la classifica lo vede ora al comando con 129 punti, 5 in più dell’altro spagnolo Viñales, +6 su Dovizioso e +10 su Rossi. Il ventaglio di soli dieci punti che racchiude i primi quattro piloti promette scintille e gare avvincenti, al ritorno dopo la sosta.

Francesco Gagliardi

Foto: quotidiano.net