MotoGp, pole position per Daniel Pedrosa

JEREZ DE LA FRONTERA, 06 MAGGIO - Daniel Pedrosa partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna, classe MotoGP, in programma domenica sul circuito di Jerez de la Frontera. Col tempo di 1'38"249, il pilota spagnolo della Honda ha preceduto il compagno di squadra Marc Marquez, in ritardo di +0.049. Terzo tempo per Cal Crutchlow (+0.204).

A seguire la Yamaha di Maverick Vinales (+0.428). Quinto Andrea Iannone (+0.495), davanti a Johann Zarco. Valentino Rossi ha invece chiuso in settima posizione con un ritardo di 659 millesimi da Pedrosa. Alle sue spalle la Ducati di Jorge Lorenzo, a 661 millesimi dallo spagnolo della Honda.

Pedrosa aveva fatto segnare il miglior tempo anche nelle prime tre sessioni di libere.

[foto: sport.sky.it]

Antonella Sica