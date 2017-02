MotoGP test Phillip Island: Vinales strepitoso

AUSTRALIA, 16 FEBBRAIO - Seconda giornata di test ufficiali a Phillip Island. Maverick Vinales continua a stupire, è stato l’unico pilota a scendere sotto al minuto e 29, esattamente 1:28.847. Lo spagnolo Yamaha ha percorso ben 80 giri, il migliore al 21esimo passaggio.

Alle sue spalle staccato di quasi mezzi secondo (0.462s) troviamo Marc Marquez, il migliore del Day 1, che con la Honda del Team Repsol ha girato in 1:29.309.Tra le note positive di questa giornata c’è il rendimento di Alvaro Bautista, come nelle precedenti uscite dimostratosi competitivo con la Ducati Desmosedici GP16 del Team Aspar tanto da ritrovarsi quarto assoluto davanti ad Andrea Dovizioso (quinto e miglior italiano).Ottavo Valentino Rossi, che nel giorno del suo 38° compleanno paga 0″827 dal compagno di squadra Vinales, poco meglio di Alex Rins che vince il derby di giornata in Suzuki con Andrea Iannone autore del dodicesimo tempo.Prove difficili invece per Jorge Lorenzo. L’ex pilota della Yamaha è quindicesimo, con un distacco preoccupante dalla vetta, ben 1.350s. Preoccupa anche il gap da Dovizioso, che con la stessa moto è a 0.636s da Vinales. Male anche per Dani Pedrosa (colpito da un attacco influenzale), sedicesimo e davanti al connazionale della Ducati Hector Barberà, che a sua volta precede Scott Redding.

Giulia Piemontese

(Immagine da: motoblog.it)