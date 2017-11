Motorola lancia Polaroid sullo smartphone: nasce l\'Insta-Share Printer

ROMA, 17 NOVEMBRE - La nota compagnia Motorola ha scelto di lanciare sul mercato una cover Polaroid chiamata Insta-Share Printer, compatibile con il loro smartphone modulare Moto Z, che consente di stampare le foto appena scattate o presenti nella galleria fotografica, su Facebook, Instagram e Google Photo.

L’accessorio si attacca alla scocca posteriore dello smartphone e permette inoltre di personalizzare con filtri, cornici e disegni le foto scattate prima di essere stampate su carta da 5x7,5 centimetri, con retro adesivo.

L’Insta-Share Printer è attualmente in vendita a 200 dollari negli Stati Uniti, e arriverà in Europa a gennaio con un prezzo previsto di 170 euro, superiore a quello di macchine istantanee in commercio come la Polaroid OneStep 2, che costa infatti 99 dollari.

Federico Ferro

fonte immagine engadget.com