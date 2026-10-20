Mourinho lancia la linea dura al Real Madrid nessuno è intoccabile tranne lo stemma

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Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lipsia, José Mourinho ha scelto le parole pesanti per scuotere il suo Real Madrid. Interrogato sul momento delicato di Vinicius Junior, squalificato per tre turni di Liga e messo sotto pressione dall'ascesa del giovane ivoriano Yan Diomandé, il tecnico portoghese ha dettato la sua linea: «Qui di intoccabile c'è solo lo stemma». Una frase che vale come avvertimento per tutto lo spogliatoio, perché nello sport di alto livello il rendimento in campo conta più di qualsiasi status o gerarchia.

La filosofia di Mourinho nessuno ha il posto garantito

Lo Special One non ha usato giri di parole: «Nessun giocatore è intoccabile. Non è questione di status, di fascia da capitano al braccio o della cifra spesa per ingaggiarlo. Ciò che rende un giocatore intoccabile è il suo rendimento». Un concetto che richiama la sua idea di calcio, dove la meritocrazia e la fame di vittoria vengono prima del nome sulla maglia. In un Real Madrid ricco di campioni, il messaggio è chiaro: il posto si conquista ogni giorno, in allenamento e in partita.

Vinicius titolare contro il Lipsia le scelte restano segrete

Nonostante le critiche e la squalifica in campionato, il tecnico ha comunque confermato che il brasiliano sarà titolare contro il Lipsia. «Non posso svelare le mie carte. Vinicius è un'ala sinistra. Potrei forse impiegarlo in altri ruoli, in determinati scenari, ma quella è la sua posizione naturale», ha spiegato. Poi la stoccata a Diomandé, che ritrova il suo ex club: «Non deve sapere in anticipo se giocherà o meno». Insomma, la concorrenza interna è il motore che Mourinho vuole accendere, senza regalare certezze a nessuno.

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Un Real ancora da costruire ma Mourinho non è testardo

Il portoghese ha ammesso che alla sua squadra mancano «molte cose» per raggiungere il livello che vorrebbe. Tuttavia, ha precisato di non essere «uno di quegli allenatori testardi, pronti a morire con le proprie idee». Una flessibilità che potrebbe rivelarsi decisiva in una stagione lunga e piena di impegni. Nel frattempo, il Real Madrid ha l'occasione di avvicinarsi alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League: con una vittoria sul Lipsia sarebbe la terza in tre giornate, un passo importante verso gli ottavi.

Clásico all'orizzonte il Lipsia come trampolino

Prima di pensare al Clásico contro il Barcellona, capolista ancora imbattuta in Liga, il Real deve superare l'ostacolo tedesco. Mourinho sa bene che la sfida contro il Lipsia non è solo una tappa di avvicinamento al big match, ma un banco di prova per la tenuta mentale del gruppo. La sua ricetta è semplice: dare tutto, senza sentirsi indispensabili. Perché, come ha ricordato, l'unico simbolo intoccabile resta lo stemma del club.