Movimento Apostolico “III Meeting dei giovani – Gim 2017” 5 agosto 2017, Villaggio Mancuso (Taverna) Centro visita “A. Garcea” - Parco Nazionale della Sila

CATANZARO 04 AGOSTO - Il Movimento Apostolico si ritroverà domani, 5 agosto, nel centro visita “A. Garcea” di Villaggio Mancuso, del Parco nazionale della Sila (Taverna), per celebrare il “III Meeting dei giovani – Gim 2017”.

Un appuntamento tanto atteso dopo il convegno internazionale del sodalizio del 9 maggio scorso a Catanzaro sul tema «I giovani e la società: interpretare i disagi e motivare le speranze”, che ha visto come relatori Sua Eminenza il Cardinale Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, l’Arcivescovo Mons. Vincenzo Bertolone, Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, e il Dottor Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro. Fu proprio in quella circostanza che il Cardinale Baldisseri, presentando le linee del documento preparatorio della prossima assemblea sinodale, invitò i giovani a “far luce sulla propria vocazione, mantenendo lo sguardo fisso a Cristo, che opera incessantemente e in maniera stupenda nella vita di ciascuno”.A guidare il meeting dei giovani sarà un pensiero di Papa Francesco scritto nella lettera ai giovani in vista del Sinodo: “Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi”.Il Movimento Apostolico, che vive il carisma di “ricordare la Parola del Signore al mondo”, da sempre è impegnato nella formazione dei giovani, speranza della Chiesa, chiamati ad essere soggetti attivi e protagonisti dell’evangelizzazione. Da ricordare anche la preziosa attività formativa dei laboratori teatrali che da anni il sodalizio promuove coinvolgendo i giovani in numerosi musical religiosi, scritti e musicati dalla dott.ssa Cettina Marraffa, con un linguaggio catechistico immediato portato in diverse città italiane ed estere.Il meeting, nel paesaggio meraviglioso della Sila piccola, inizierà alle 9.00 con l’accoglienza, il canto e la preghiera. Seguiranno, alle ore 11.00, la Santa Messa e la riflessione guidata da don Davide Marino. Nel pomeriggio la giornata di festa sarà caratterizzata dall’animazione e dal concerto che i giovani offriranno a tutti i presenti, consegnando un pensiero conclusivo della giornata.