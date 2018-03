Movimento Apostolico: Il Musical "Alla tua ombra un canto" Catanzaro, Domenica 18 marzo, ore 18 e 21

Movimento Apostolico: Il Musical “Alla tua ombra un canto” Catanzaro, Domenica 18 marzo 2018, ore 18 e ore 21

CATANZARO 17 MARZO - Dopo successo avuto negli anni precedenti a Roma e in diverse città italiane ed estere, torna a Catanzaro il musical “Alla tua ombra un canto”, interpretato dai giovani del Movimento Apostolico.

Due spettacoli previsti per domenica 18 marzo, alle ore 18 e alle ore 21, nel teatro Politeama di Catanzaro in vista della Santa Pasqua.



L’opera sacra, scritta e musicata da Cettina Marraffa, metterà in scena una pagina spirituale sui miracoli di Gesù: le nozze di Cana, la moltiplicazione dei pani dei pesci, la guarigione dell’emorroissa, la resurrezione della figlia di Giairo, il cieco nato, la resurrezione di Lazzaro, il paralitico e la peccatrice, con musiche, danze e parole, proposte da un cast di oltre cento giovani seriamente impegnati nella formazione e nell’annuncio del Vangelo attraverso i nuovi alfabeti della comunicazione.