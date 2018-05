MPS crolla, sale lo spread. Padoan "non bisogna distruggere fiducia e risparmi"

MILANO, 18 MAGGIO – A provocare il crollo del titolo Mps sono state le parole devastanti del leghista Claudio Borghi che aveva spiegato di auspicare un rinnovo dei vertici della banca e che il contratto Lega-M5S prevedeva la non cessione della quota della Banca in mano allo Stato. Parole che hanno provocato la forte caduta del titolo in Borsa, che ha chiuso con un -8,8%, mentre stamattina dopo una prima sospensione ha perso oltre il 2%, a circa 2,9 euro. Le incertezze politiche e le pesanti dichiarazioni sul contratto gialloverde hanno inoltre fatto aumentare lo spread fino a 158 punti, per poi stabilizzarsi a 150 punti.

“Cambiamo amministratore delegato" – ha affermato ieri sera Borghi – “È previsto che lo Stato provveda alla ridefinizione della mission e degli obiettivi dell’istituto di credito in un’ottica di servizio: ottica di servizio significa che tutte le sedi di Mps nelle valli che erano molto utili per l’economia della popolazione toscana, e che in un’ottica di puro e crudo profitto è stato previsto di chiudere, verranno tenute per far sì che la banca faccia un servizio ai cittadini”.

Le piccole filiari Mps in Toscana dovevano chiudere in base a un accordo stipulato con l’UE, che concedeva l’intervento dello Stato per aiutare finanziariamente la Banca dietro il perseguimento di determinati obiettivi. Ogni cambio di programma deve essere quindi discusso con Bruxelles. Dura è stata anche la risposta del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan: "Le dichiarazioni dell'on. Borghi, insieme alle indicazioni fornite nella bozza di programma di Lega e M5S, hanno immediatamente creato una crisi di fiducia sul titolo Mps”. Si tratta di "un fatto molto grave che mette a repentaglio l'investimento effettuato con risorse pubbliche. Ho il dovere di ricordare a tutti gli attori politici che la fiducia si costruisce poco per volta, progressivamente, ma basta poco per distruggerla, tirandosi dietro i risparmi degli italiani che a parole si vorrebbero tutelare".

Federico De Simone

