Mr Domy e al suo 101% Live Show! "La Tv di Barbara D'Urso" porta bene allo Showman Calabrese

CATANZARO, 01 AGOSTO - Riparte come ogni anno, anche in questa calda estate il tour nelle piazze e nei locali della Calabria, del poliedrico artista Domenico Megna ormai noto al pubblico come Mr Domy. L’artista famoso non solo in Calabria ma anche in ambito nazionale grazie alla partecipazione al programma Domenica Live di Barbara D’Urso, con il suo spettacolo intitolato “101% Live Show” è ormai una presenza fissa nei vari palinsesti estivi che allietano le serate delle varie e ridenti cittadine calabresi. Il suo show è un mix di musica, imitazione, intrattenimento e grande emozione.

Si tratta di un artista a tutto tondo, uno showman in grado di regalare al pubblico uno spettacolo piacevole e divertente. Tra le tante imitazioni che lo stesso propone ricordiamo, quella del “sorcino” Renato Zero, del famoso ragazzo della via Gluck Adriano Celentano, di Zucchero, del malinconico Cocciante etc… ad arricchire il suo carnet quest’anno ci sarà una sorpresa con la presenza di Sanremo sul palco infatti il giovane artista propone la simpatica imitazione di Occidentalis Karma di Francesco Gabbani, con la scimmia che balla in allegria. Uno show questo che riempie le piazze ed i locali e che ha anche un discreto numero di fans, con la garanzia quindi di un tutto esaurito con la presenzadi gente che si diverte canta e balla.Mr Domy a è affiancato nei suoi spettacoli dalla bellissima e bravissima cantante Katerina (Caterina Oliverio), dal valente tastierista Raffaele Fazio. Tra le novità di quest’anno l’estroso Domenico paragonato addirittura al grande Fiorello per la simpatia e professionalità, ha pensato ad un tocco di classe, arricchendo il suo team con la presenza della valente violinista Valeria Piccirillo.Oltre al suo show di punta, lo show man ha pensato e messo in atto uno spettacolo che ricalca in tutto e per il format televisivo ”La Corrida”con la presenza di una serie di concorrenti, con una simpatica giuria e con addirittura il famoso semaforo che tanto ebbe successo nel programma di canale 5. Un uomo di spettacolo in grado di coinvolgere ed emozionare il pubblico presente, è questo il segreto di Mister Domy saper divertire senza scadere nella volgarità e saper toccare il cuore della gente. Le prossime tappe estive con il 101% Live Show di Domenico Megna alias Mr Domy e della sua band sono previsti per domenica 6 Agosto a Palermiti, 8 e 9 Agosto a San Floro, il 16 a Guardavalle, il 20 a Guardavalle Marina. Per rimanere aggiornati, potete inoltre seguirlo sui vari social Facebook, Twitter e Instagram: Mr Domy Showman