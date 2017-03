Muore a 28 anni la finalista di Miss Italia. Ha perso la sua lotta contro il cancro

MILANO - 14 MARZO 2017. Combatteva con un tumore al seno dal 2012 Veronica Sogni, la modella milanese che partecipò nel 2009 come finalista di Miss Italia, conquistando il titolo di Miss Sasch Modella Domani.

"Un angelo dai capelli corti, con la testa piena di sogni, come il suo cognome, è volato in cielo", è questo che si legge di lei sui social all'indomani del suo decesso, avvenuto a soli 28 anni a causa del cancro contro il quale lottava dal 2012 e che non le ha dato scampo.

Nata a Milano il 10 giugno 1988 e diplomata al liceo scientifico, Veronica coltivava le passioni per il canto e la recitazione: dopo Miss Italia è riapparsa in tv nel programma 'Soliti ignoti' di Rai1 e, più di recente, ha partecipato ad X Factor nell'edizione del 2015, riuscendo ad arrivare al bootcamp dei cantanti 'over' guidati da Elio. La malattia, però, non aveva nemmeno interrotto il suo lavoro nel mondo della moda: a giugno 2016 aveva preso parte alla campagna Trussardibrera della stagione primavera/estate 2017 posando per alcune foto e riprese nella Pinacoteca di Brera a Milano per conto del celebre marchio.

Sempre attiva e solare, dunque, nonostante dopo la terribile diagnosi ricevuta il giorno della vigilia di Natale del 2012, la chemioterapia le avesse provocato una perdita di capelli che cambiò il suo aspetto ma non intaccò il suo umorismo: "Sembro una guerriera masai", così si definiva avendo deciso di radersi testa e sopracciglia. "Io non mi sono mai vergognata, anzi mi sono piaciuta. In passato avevo provato tutti i tagli e i colori possibili e questa era una novità".

Queste le dichiarazioni di una giovane donna, trasmutata dalla malattia che, nonostante le cure, di recente si era diffuso al fegato: "Quando mi hanno detto delle metastasi mi sono sentita ancora peggio perché credevo di stare finalmente bene. Qualche anno fa mi avrebbero dato sei mesi di vita. Adesso non è più così", aveva detto in un'intervista.

Oggi Veronica ha perso la sua guerra personale contro il male del secolo, ma sicuramente il mondo dello spettacolo non dimenticherà quella giovane che ha dimostrato una volontà di vivere ed una forza immensi anche nella sofferenza.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.i-d.vice.com