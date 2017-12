Napoli: bimbo di 3 anni muore dopo dimissioni ospedale

NAPOLI, 30 DICEMBRE - Un bambino di tre anni è deceduto dopo essere giunto al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico 'Santobono Pausillipon' di Napoli in arresto cardiaco.

Stando a quanto riferito da una nota diffusa dall’ospedale napoletano, la direzione aziendale della struttura ha affidato ad una commissione l'incarico di accertare quanto accaduto. Il piccolo, proveniente da un comune del Vesuviano, sarebbe giunto giovedì sera al pronto soccorso in codice verde.

I sanitari avrebbero riscontrato segni di infiammazione delle vie aeree, dolori addominali e diarrea. In seguito a visita ed ecografia, e valutato il quadro clinico, si è ritenuto di non procedere con il ricovero. Il bambino, a cui sono stati prescritti alcuni farmaci e che avrebbe dovuto effettuare un’altra visita a distanza di 24 ore, è così rientrato a casa. Fino al drammatico epilogo di ieri mattina.

Il bimbo è giunto alle 7 in pronto soccorso in arresto cardiaco, accompagnato dal 118. Nonostante le procedure messe in atto per rianimarlo, alle 7.43 è deceduto. I sanitari dell'ospedale hanno richiesto un riscontro autoptico e la direzione aziendale ha affidato ad una commissione costituita dal direttore medico del presidio, dal responsabile del rischio clinico e dal prof. Pierpaolo Di Lorenzo, medico legale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l'incarico di verificare e riferire sull'accaduto.

La direzione dell'azienda - si legge nella suddetta nota - fiduciosa nell'azione delle autorità competenti, così come della professionalità e abnegazione dei propri sanitari, esprime alla famiglia sentite condoglianze e la più fattiva vicinanza, assicurando la massima collaborazione nell'individuare le cause della dolorosa vicenda.

Luna Isabella

(foto da borderline24.com)