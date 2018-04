Muore asfissiato dopo rapina a Sant\'Elpidio a Mare

SANT'ELPIDIO A MARE (FM), 28 APRILE - Un uomo di 65anni è morto asfissiato dopo una rapina messa segno da tre persone nel magazzino dell'impresa di pompe funebri di cui era titolare insieme al fratello.

I due sono stati legati e imbavagliati. Intorno alle 17 uno dei due, Sergio Marilungo, 72 anni, è riuscito a liberarsi e a chiamare i carabinieri, ma si è accorto che il fratello Stefano non respirava più.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i mezzi di soccorso della Croce Azzurra. La ricostruzione dell'episodio non è ancora definita, dato che Sergio Marilungo, il fratello superstite è sotto choc: ha riportato alcune ferite non gravi. Il fatto è avvenuto in una palazzina in via Adige: le abitazioni dei due fratelli sono al primo piano, il magazzino della loro attività al piano terra.

Sergio e Stefano Marilungo sarebbero stati anche picchiati prima di essere legati e imbavagliati. Non si conosce ancora l'ammontare del bottino, che però non sarebbe elevato.