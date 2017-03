Muore dopo aver partorito due gemelli a Brindisi. Aperta un\'inchiesta

BRINDISI, 3 MARZO - Mattia S., una donna di trentotto anni, è morta ieri mattina dopo aver partorito due gemelli con parto cesareo all'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, a Brindisi. I bimbi non sono in pericolo di vita, e subito dopo il parto sono stati portato nel reparto di Neonatologia.

La donna, proveniente da Statte, Taranto, è morta immediatamente dopo il parto, tanto da non essere nemmeno riuscita a vedere i due bambini che aveva appena messo alla luce. Le cause della morte non sono ancora chiare, e per questo è stata aperta un'inchiesta, dopo la denuncia dei familiari, su cui sta indagando l'autorità giudiziaria.

“Indagheremo con scrupolo per capire cosa possa essere accaduto a questa mamma. Intanto esprimo tutta la nostra vicinanza alla famiglia”, ha dichiarato Giuseppe Pasqualone, direttore generale dell'Asl di Brindisi.

Chiara Fossati

immagine da www.improntaunika.it