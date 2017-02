Muore operaio 71enne a Parma

PARMA, 14 FEBBRAIO - Tragedia in provincia di Parma: un operaio di 71 anni è deceduto in un incidente a Castellaro di Sala Baganza.

L'uomo si trovava sul tetto di un magazzino per operazioni di controllo, ma la struttura ha ceduto ed è precipitato nel vuoto per oltre sei metri. Immediato l'intervento dei colleghi ed il trasporto all'ospedale Maggiore di Parma. Nonostante ciò, l'operaio è morto poco dopo il ricovero in rianimazione.

L'incidente odierno fa il paio con quello di ieri mattina, avvenuto sempre nella provincia emiliana , che ha visto perdere la vita un artigiano 51enne.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri

Paolo Fernandes

Foto: vita