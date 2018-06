Muore operaio schiacciato da lastra di cemento

VERONA, 21 GIUGNO – Un operaio di 42 anni, Pasquale Misitano, è l’ennesima vittima degli incidenti sul lavoro. L’uomo, residente a Villafranca di Verona, è stato schiacciato da una sponda in cemento nel cantiere a Poiano – alle porte di Verona – dove lavorava per una ditta che sta costruendo una variante della SP6, cioè la tangenziale est.



L’uomo è rimasto schiacciato perché la sponda non era stata fissata bene ai ganci di sicurezza. Inutili i soccorsi tempestivi dei colleghi di lavoro e del 118, arrivato con l’elicottero di Verona Emergenza insieme ai Vigili del Fuoco. Sono state aperte le indagini per la ricostruzione della dinamica da parte della polizia, in collaborazione con i carabinieri di Grezzana e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera, i quali dovranno indagare su eventuali inadempienze sulla sicurezza del cantiere.



Misitano lascia una moglie incinta e due figli piccoli.



[Foto: Il Gazzettino]

Velia Alvich