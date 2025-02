MuraPolis. Polia si colora di nuovo: al via la seconda edizione!

L'arte torna a colorare le vie di Polia (VV) con l'avvio della seconda edizione del progetto "MuraPolis". Dopo il successo della prima edizione, l'Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Luca Alessandro, ha deciso di dare continuità all'iniziativa, trasformando il paese in un vero e proprio museo a cielo aperto.

"Siamo entusiasti di poter ospitare nuovamente questo evento", ha dichiarato la Consigliera alla Cultura, Alessia Buccinnà. "L'arte è un linguaggio universale che unisce le persone e valorizza il nostro territorio. Con questa iniziativa, vogliamo rendere Polia un luogo sempre più attrattivo per i turisti e un punto di riferimento per gli amanti dell'arte. Vogliamo creare un vero e proprio percorso culturale, un museo a cielo aperto che racconti la storia, le tradizioni e l'identità di Polia. L'arte urbana parla a tutti, stimola la riflessione e crea un senso di appartenenza alla comunità. Vogliamo che l'arte diventi un elemento distintivo di Polia, un simbolo di creatività e di innovazione, un modo per attrarre visitatori e per far conoscere la nostra cultura al di fuori dei confini regionali".

I murales, realizzati su facciate di edifici pubblici e privati, raccontano storie, emozioni e tradizioni del luogo, creando un dialogo tra passato e presente. I visitatori potranno ammirare opere che celebrano la natura, la cultura e la storia di Polia, scoprendo angoli nascosti e scorci suggestivi del paese.

L'Amministrazione Comunale ha così, inoltre, reso possibili incontri con gli artisti, per coinvolgere la comunità e i turisti nella scoperta dell'arte urbana.

"Invitiamo tutti a visitare Polia e a lasciarsi incantare dalla bellezza dei murales", ha aggiunto il Sindaco Luca Alessandro. "Siamo certi che questa seconda edizione sarà un successo ancora maggiore della prima. Con questa iniziativa, vogliamo non solo abbellire il nostro paese, ma anche creare un'attrazione turistica duratura. I murales diventano un invito a scoprire Polia, a passeggiare per le sue vie, a conoscere la sua storia e la sua cultura. Puntiamo a un turismo di qualità, che apprezzi la bellezza e l'autenticità dei nostri luoghi".

Il sindaco ha poi aggiunto: "Questa iniziativa rappresenta un'opportunità unica per rilanciare l'economia locale, attirando visitatori, creando indotto per le attività commerciali e ricettive, e facendo conoscere Polia oltre i confini regionali. I murales diventano un biglietto da visita per il nostro paese, un motivo in più per venire a trovarci e scoprire le nostre bellezze".

Il progetto "MuraPolis" si conferma un'iniziativa di grande valore culturale e turistico, capace di valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico del comune e di promuovere l'arte urbana come forma di espressione e di riqualificazione del territorio.