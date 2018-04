Musei: Consiglio Stato, a breve decisione su direttori stranieri

ROMA, 18 APRILE - Le norme prevedono una decisione entro 45 giorni, ma i tempi della pronuncia definitiva del Consiglio di Stato sulle nomine di direttori stranieri nei musei italiani potrebbero essere ben piu' stretti con il deposito della sentenza entro una ventina di giorni.

E' quanto si rileva a Palazzo Spada, dove oggi si e' riunita l'adunanza plenaria, presieduta da Alessandro Pajno, presidente del Consiglio di Stato: le funzioni dell'adunanza (di cui fanno parte 13 componenti, 4 dei quali presidenti di sezione e 8 consiglieri) sono quelle di dirimere le controversie che potrebbero portare a contrasti giurisprudenziali di rilievo.

Proprio per questo, lo scorso febbraio la sesta sezione del Consiglio di Stato aveva deciso di trasmettere alla plenaria gli atti relativi alla vicenda dei direttori stranieri, affinche' venisse vagliata la possibilita' di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico anche per i candidati che non abbiano la cittadinanza italiana, ma di un altro Paese dell'Ue.

La questione e' stata dibattuta stamane in udienza, ma la decisione dei giudici amministrativi arrivera', come prevede la legge, solo con il deposito delle motivazioni della sentenza.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.ilpost.it