"Musei in Musica 2017", Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, ecco il programma

Musei in Musica 2017 sabato 9 dicembre Ore 21.00 La Galleria Nazionale Ingresso libero

ROMA 06 DICEMBRE - Torna a Roma la nona edizione di Musei in Musica con mostre, concerti e spettacoli. Quest'anno sono coinvolti più di 30 spazi con circa 25 mostre e oltre 100 repliche di spettacoli dal vivo.

Alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea si esibirà Techne Trio, un ensemble femminile (violino, violoncello e pianoforte) che sa unire passione, temperamento e abilità. Giovanna De Rubertis (pianoforte), Francesca Romana Fioravanti (violino) e Nagypal Eszter (violoncello) sono tre musiciste provenienti da vari Conservatori e dedite all’approfondimento della Musica da Camera nella quale si sono perfezionate.Il loro repertorio spazia dai classici ai contemporanei unendo impasti sonori che solo un trio classico può generare a tagli più contemporanei. Da “The Imitation Game” a “Frozen”, da “Anna Karenina” ai “Pirati dei Caraibi”, passando per “Twilight” e “Game of Thrones”: un piccolo grande viaggio attraverso le note della Settima Arte.Violino: Francesca FioravantiVioloncello: Eszter NagypalPianoforte: Giovanna De RubertisRiver flow - Yiruma L’ultimo dei Mohicani - The Imitation Game - Alexandre Desplat Let it go - Vivaldi’s Winter- Anderson-Lopez Oblivion - Astor Piazzolla Fragile Dream – Joe Hisaishi Castle - Joe Hisaishi Overture Anna Karenina - Dario Marianelli New Moon - Alexadre Desplat Game of Thrones - Ramin Djawadi Valse - Zbigniew Preisner Kung Fu Panda - Hans Zimmer Pirati dei Caraibi - Hans Zimmer La Muerte del Angel - Astor PiazzollaPer l'occasione il biglietto d'ingresso avrà il prezzo simbolico di 1 euro.Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporaneaviale delle Belle Arti, 131 – 00197 Romaorari di apertura: dal martedì alla domenica 8.30 – 19.30ultimo ingresso 18.45T +39 06 3229 8221lagallerianazionale.comFacebook / Instagram / Twitter#LaGalleriaNazional