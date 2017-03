Albano Carrisi ricoverato in ospedale per leggera ischemia

LECCE, 20 MARZO - Tanta paura per Albano Carrisi ricoverato nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce per una leggera ischemia transitoria. Stando a quanto si apprende, il cantante di Cellino San Marco ha avuto un malore nella serata di ieri mentre era di ritorno da Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche.

Il primo ricovero, per i dovuti accertamenti sanitari, è avvenuto presso il Policlinico di Bari ma poco dopo dal nosocomio è stato trasferito a Lecce.

L'artista pugliese è attualmente degente nella Stroke Unit, l'unità specializzata nella cura dell'ictus presente all'interno del reparto di neurologia. Sembra che le condizioni di salute del cantante non siano gravi e non desterebbero preoccupazioni, è infatti "cosciente e sereno" come afferma il personale sanitario dell'ospedale.

Il 10 dicembre del 2016 Albano era stato operato nella notte dopo essere stato colpito da due attacchi cardiaci durante le prove per il concerto di Natale mentre era sul palco dell’Auditorium di via della Conciliazione, a Roma.

