Musica e testimonianze per il Premio Solidarietà "Uomini e donne di Misericordia" (Foto)

Musica e testimonianze per il Premio Solidarietà “Uomini e donne di Misericordia” Tutto pronto per la quinta edizione del premio solidarietà ideato e promosso da Don Francesco Cristofaro, al via domenica 23 luglio alle ore 21:00.

SIMERI (CZ) 16 LUGLIO - Cornice dell'evento, ad ingresso gratuito, la splendida Chiesa Collegiata di Simeri (CZ) il cui palco, appositamente allestito, sarà calcato dai giovani e talentuosi Giulia Foggia, Federica Napoli, Salvatore Mete, Giada Perri, Salvatore Marcianò, Carmine Vallone, Vittoria Liperoti, Pierpaolo Vallone, Alessia Gaglianese, Donato Corrado.

Conduce lo spettacolo Paola Russo, volto noto di Padre Pio TV , presente con le sue telecamere per trasmettere l'evento in differita, affiancata dalla madrina della serata Safira Leccese, giornalista e conduttrice de "La Strada dei Miracoli (in onda su rete quattro).Nel corso dell'evento verranno consegnati diversi premi, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, presente tra gli ospiti. Una serata all'insegna della solidarietà, della buona musica e del talento, che vedrà la partecipazione di diversi ospiti musicali (Martina Sorbaro, vincitrice della prima edizione del concorso canoro “Una voce per la vita”, Rosmy, vincitrice del Mia Martini Festival 2016, Raffaella Capria e Stefano Ranieri, Caterina Zaffino e Leonardo Muccari nonché il coro Singing Cluster diretto dal maestro Giulio De Carlo e la presenza di due giurie, una tecnica ed una popolare, presiedute dal direttore artistico del Magna Grecia Film Festival, Gianvito Casadonte.Tra i giurati vi saranno Fabio Rondinelli (attore) Simona Palaia (conduttrice), Rosaria Giovannone (conduttrice e giornalista), Donatella Soluri (conduttrice e giornalista), Mario Sei (commediografo), Riccardo Di Nardo (Direttore Catanzaro Informa), Emanuela Salerno (giornalista InfoOggi), Massimiliano Lepera (giornalista Quotidiano del Sud), Maria Scaramuzzino (giornalista e speaker radiofonica), Nino Romeo (Regista e direttore artistico Mia Martini Festival), Elisa Giovene (giornalista), Caterina Tagliani (poetessa) Francesco Davoli (DmG Records) Maria Elisa Azzarito ( Soprano) , Eleonora Giordano (Soprano), oltre che i rappresentanti delle diverse associazioni presenti nel territorio.Il conto alla rovescia, dunque, continua e si fanno sempre più sentire l'entusiasmo e la speranza per una serata ricca di sorprese e di emozioni nella quale ci si rivedrà tutti uniti dalla musica ed all'insegna della misericordia.

Emanuela Salerno