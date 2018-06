Musica in aggregazione: Progetto Musicale Penelope pronto al suo primo debutto

"Progetto Musicale Penelope" nasce tre anni fa e adesso è pronto al suo primo debutto. A parlare del cammino, delle sfide, ma anche delle piccole soddisfazioni date da un gruppo che ha come unico scopo quello di aggregare facendo musica è Renza Cipriani, la responsabile della direzione artistica di questo gruppo.

Com'è nata l'idea di formare il gruppo?

L'idea è nata dalla mia passione per la musica e dalla voglia di poter suonare insieme a un gruppo di persone. Avevo già fatto esperienze di questo tipo ma avevo dovuto smettere per una serie di motivi, fino a quando ho deciso di mettermi in cammino alla ricerca di un nuovo sogno, che si è rivelato essere, in principio, forse un po' troppo grande e pretenzioso. Infatti, all'inizio, ho messo su un gruppo musicalmente eterogeneo, sia come esperienza musicale che come età, con ben tre direttori musicali con compiti diversi. Insomma, una bella orchestrina con parecchi strumenti, circa 35 elementi, che però non ha funzionato. Come già detto, all'interno vi era troppa eterogeneità: persone con poca esperienza - io stessa sono autodidatta- e alcune che ne avevano di più. Le prime si sono spaventate nel vedere l'impegno che il progetto richiedeva, le seconde hanno perso la pazienza per la velocità diversa alla quale avrebbero voluto viaggiare. Era diventato un problema persino organizzare le prove, un vero e proprio disastro!

E poi cosa è successo?

Nonostante questi problemi, tra persone che sono venute e persone che sono andate, in circa tre anni, ora il nostro gruppo ha trovato un assestamento, un equilibrio, un'aggregazione affermata. In particolare, tutto questo non sarebbe successo senza il supporto del Maestro Massimiliano Fiocco, l'unico direttore musicale che è rimasto nel gruppo, credendo sempre nel nostro sogno. È lui che arrangia tutti i nostri pezzi, che ci insegna il metodo per suonare al meglio e che, con tanta, tantissima, pazienza, ci segue nelle nostre prove settimanali. Credo che non finirò mai di ringraziarlo per l'impegno e la passione che mette in questo progetto. Dobbiamo tutto a lui! Lui, alla fine di ogni prova ci ringrazia, ma in realtà siamo noi che dobbiamo ringraziarlo: «Grazie Boss!!!» (è questo il suo soprannome!)

Qual è la cosa che più vi caratterizza come gruppo?

Noi ci chiamiamo "Progetto Musicale Penelope" e non ci vuole molto a capire il perché del nome: come Penelope, anche noi abbiamo impiegato un po' di tempo per tessere la nostra tela. La cosa che più ci caratterizza è la varietà di strumenti e la nostra tenacia nel portare avanti questo progetto, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto. Adesso siamo ben 16 elementi: il nostro direttore musicale Massimiliano Fiocco alla tastiera, David Calvano al primo violino, Eleonora Pucinischi e Flavia Panetti al secondo e terzo violino, Andrea Calvano al violoncello, Stefano Colongioli al flauto traverso, Ezio Pellicano al sax contralto, Luca Milana al sax tenore, Luca Babbo al basso, Alberto Gerardi, Lorenzo Cacciotti e Renza Cipriani alle chitarre, Matteo Cacciotti alla batteria, Daniele Di Girolamo alle percussioni. Per finire, le voci di Valentina Corda e Lorenzo Nardi, un gruppetto niente male!

Quali sono le sfide maggiori che vi trovate ad affrontare, sia come singoli che come gruppo?

Come dicevo, non è facile mettere insieme tanti strumenti, tante persone con capacità musicali diverse. Non è facile soprattutto far stare insieme così tante persone! Il più forte porta avanti il più debole, gli dà un'opportunità di poter provare l'emozione di suonare in una band. È questo il motivo per cui tutto è nato: aggregazione!

Quali sono le tendenze alle quali vi ispirate?

La nostra tendenza musicale spazia molto. Non abbiamo preferenze e generi particolari. Il nostro direttore musicale sceglie i brani basandosi sulle sue emozioni perché è questo che la musica deve fare: far emozionare e, lo assicuro, il nostro direttore con i suoi brani ci riesce benissimo!

Cosa vi aspettate da questo vostro primo debutto?

Finalmente è arrivato il momento per la nostra prima uscita: noi siamo pronti, o almeno ci proviamo! L'associazione Musicale Navigatori di Carpineto Romano ci ha invitati ad esibirci all'interno del loro saggio musicale di fine anno, che si terrà giovedì 28 giugno alle 21, al teatrino di San Pietro. Colgo l'occasione per ringraziarli pubblicamente! Sarà una bella sfida: ci sono elementi che non hanno mai suonato prima in una band o addirittura in pubblico: sarà davvero emozionante! Ci aspettiamo che questa serata sia un trampolino di lancio, una conferma di un sogno diventato realtà e, allo stesso tempo, una spinta per andare sempre più avanti, sempre più insieme e uniti. La musica infatti unisce, e voglio lasciarvi con una frase che ho letto un giorno da qualche parte «Là dove senti cantare, fermati. Gli uomini malvagi non hanno canzoni». Quindi vi invito a fermarvi da noi il 28 giugno!

Non vi resta che andare ad ascoltarli, giovedì 28 giugno, al teatrino di San Pietro a Carpineto Romano e farvi trascinare dall'entusiasmo di chi si cimenta nella musica non per professione ma spinto dal desiderio di emozionarsi, far emozionare e creare un clima di armonia.

Ilaria Bertocchini