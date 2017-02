Musica: morto Clyde Stubblefield, batterista di James Brown

MADISON (USA), 19 FEBBRAIO - E' morto ieri all'età di 73 anni il batterista americano Clyde Stubblefield, noto in particolare per aver lavorato con James Brown. Ne ha dato notizia la moglie Jody Hannon, spiegando che Stubblefield è stato stroncato da un insufficienza renale mentre era ricoverato in un ospedale di Madison nel Wisconsin.

Stubblefield ha eseguito molti dei classici di Brown negli anni '60 e nei primi '70, tra cui 'Cold Sweat', 'Say It Loud - I'm Black and I'm Proud', 'I've Got the Feelin', nonché l'album'Sex Machine'; famoso in particolare il suo assolo in 'Drummer Funky'.Stubblefield è cresciuto a Chattanooga , Tennessee. Da giovane il suo senso del ritmo è stato influenzato dai suoni industriali di fabbriche e treni intorno a lui. È stato ispirato a perseguire batteria dopo aver visto batteristi per la prima volta in una parata. Ha giocato professionalmente come un adolescente. [9] Nel 1960 ha lavorato con il chitarrista Eddie Kirkland e in tour con Otis Redding .Il batterista per James BrownNel 1965 entra a far parte di James Brown band. Nel corso dei prossimi sei anni la band ha due batteristi, Stubblefield e John "Jabo" Starks che avevano aderito la band due settimane prima. Stile Starks 'stata influenzata dalla musica sacra con cui è cresciuto nel mobile , Alabama. I due batteristi avevano alcuna formazione formale. [7] Secondo Stubblefield, "Abbiamo appena suonato quello che volevamo per giocare (...) Abbiamo appena messo giù ciò che pensiamo che dovrebbe essere." due "ha creato le scanalature su molti dei più grandi successi di Brown e gettato le basi per la moderna batteria funk nel processo."Messaggio James Brown carrieraStubblefield viveva a Madison, Wisconsin dal 1971 alla sua morte nel 2017 Per oltre vent'anni ha giocato lunedì sera con la sua band, The Clyde Stubblefield Band, nel centro di Madison. La band ha caratterizzato il suo amico e tastiera-organo lettore di lunga data Steve "Doc" Skaggs, insieme con l'anima cantanti Charlie Brooks e Karri Daley, così come una sezione di fiati e fascia di supporto. Stubblefield è ritirato dagli show lunedì nel 2011 a causa di problemi di salute, lasciando la fascia nelle mani del nipote Brett Stubblefield.Dal 1970 Stubblefield ha lavorato con una varietà di musicisti della zona Madison, come tastierista Steve Skaggs, il chitarrista Cris Plata, violinista jazz Randy Sabien , paese trio facce comuni e gruppo jazz NEO. Ha suonato e registrato con i membri della del JB tra cui Bootsy Collins , Maceo Parker e "Jabo" Starks. Il gruppo ha pubblicato l'album Portare il Funk in giù nel 1999. A partire dai primi anni 1990 al 2015 si esibisce sul programma radiofonico pubblico a diffusione nazionale Whad'Ya sapere?Primo album solista di Stubblefield La vendetta dei Funky Drummer è stato rilasciato nel 1997. L'album è stato prodotto dal produttore-compositore Richard Mazda . Nel 2002 ha pubblicato un 26 pista pausa-beat album intitolato The Original Funky Drummer Breakbeat album . Il terzo album solista di Stubblefield The Original è stato rilasciato nel 2003. Tutte le composizioni sono basate su groove di batteria di Stubblefield e l'album è stato prodotto da Leo Sidran .Stubblefield ha collaborato frequentemente con "Jabo" Starks. Come le Funkmasters , il duo ha pubblicato un album nel 2001, chiamato Trovare il Groove ed un album nel 2006 chiamato Vieni a Summa questo . Il duo ha anche pubblicato un video di istruzioni drumming nel 1999 dal titolo Anima dei Drummers Funky . Nel dicembre 2007, il duo si è unito Bootsy Collins a Covington, KY, Madison teatro per il primo concerto tributo in memoria di James Brown. Stubblefield e Starks riprodotti su Funk per Your Ass , un album tributo dal collega James Brown orchestra allume Fred Wesley . L'album è stato pubblicato nel 2008. Nello stesso anno Toontrack Music ha pubblicato una espansione denominata "Funkmasters" ai loro EZdrummer software con i campioni registrati da Stubblefield e Starks.Nel 2009, Stubblefield aveva bisogno di un trapianto di rene ed ha subito trattamenti di dialisi. Musicisti negli eventi di raccolta fondi organizzate zona di Madison, donando il ricavato per integrare il suo trattamento di dialisi e le spese mediche successive. Stubblefield fatto fronte con problemi di salute dai primi anni del 2000, tra cui il cancro. La sua ragazza, Jody Hannon, era stata una fonte di sostegno nella gestione della sua salute.Nel 2011 Stubblefield eseguito " Combatti il Potere " sulla manifestazione Jimmy Fallon insieme a Chuck D e membri di The Roots e metodo eclettico . Nel 2012 ha dato un discorso autobiografico ed eseguito le sue battute preferite nel corso della conferenza software Madison Ruby in Madison, WI.RiconoscimentoNel 2014 Stubblefield è stato nominato il secondo miglior batterista di tutti i tempi da LA Weekly . Secondo il Los Angeles Weekly , "Stubblefield è uno dei batteristi più campionati nella storia, l'uomo la cui capacità di decostruire semplici 4/4 ritmi della musica pop in mille diverse sincopi sornione perturbante gettato le basi non solo per il funk, ma per la maggior parte delle hip-hop, come pure ". Nel 2013 Stubblefield e Starks ha ricevuto il Yamaha Legacy Award. Nel 2004 ha ricevuto il premio alla carriera al Madison Area Music Awards. Nel 2000 è stato introdotto nel Wisconsin Area Musica Industry Hall of Fame. Nel 1990 è stato nominato batterista dell'anno dalla Rolling Stone magazine, e nel 2016 la rivista di nome Stubblefield e Starks il sesto miglior batterista di tutti i tempi. Un insieme di autografate bacchette da batteria di Stubblefield sono nella Rock and Roll Hall of Fame .Autoproclamato Nerdcore rapper MC Frontalot reso omaggio alla Stubblefield nella sua canzone "Good Old Clyde". artista hip hop nero pensiero di The Roots rime "Sono più fresco di Clyde Stubblefield, batterista di James" nella canzone "Stay Cool". Secondo Questlove , batterista dei The Roots, Stubblefield è colui "che ha definito la musica funk."Ben Sisario di The New York Times scrive ", a canzoni come 'Cold Sweat' e 'Mother Popcorn', ha perfezionato uno stile leggero tocco pieno di sincopi off-venendo meno a volte chiamati note fantasma ". Secondo la National Public Radio , "le scanalature dei due batteristi (Stubblefield e Starks) creati hanno ispirato generazioni di artisti - non solo in funk, ma in hip-hop, dove i loro modelli stabili ma complicati rendono materiale naturale per il campionamento ".