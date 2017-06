Muslim Ban, Corte Suprema Usa: temporanea esecutività al decreto Trump

WASHINGTON, 26 GIUGNO - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha decretato la temporanea esecutività al decreto Trump impedendo per 90 giorni l'ingresso ai cittadini di sei nazioni, nello specifico, Iran, Somalia, Sudan, Yemen, Siria e Libia che non hanno legami in Usa.

È stato parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Casa Bianca contro la disposizione di alcune corti di appello avverse al Muslim ban, nonostante fosse stato riformulato per ben tre volte, ritenuto incostituzionale poiché discriminante in base alla religione. Per attuare il decreto è necessario sospende per il programma posto in essere da Obama per l'accoglienza dei rifugiati. La Corte dovrà, nel mese di ottobre, verificare la costituzionalità dell’atto.

Le misure, in vigore tra 72 ore, stabiliscono che per i cittadini, dei paesi sui quali verterà il decreto, vi sarà l’obbligo di dimostrare di avere una relazione di fiducia con una persona o con un’istituzione negli Stati Uniti, come garanzia, escludendo, dal decreto sigilla-frontiere, coloro che hanno familiari o un visto di lavoro sul territorio americano. In mancanza di ciò il visto non potrà essere ottenuto.

“Una chiara vittoria per la nostra sicurezza nazionale. Come presidente non posso far entrare nel nostro Paese persone che vogliono farci del male. Voglio persone che possano amare gli Stati Uniti ed i suoi cittadini, che lavorino sodo e siano produttivi", ha affermato Donald Trump.

Immagine da: thinkprogress.org

Caterina Apicella