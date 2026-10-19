Myenergy Reggio Calabria beffata nel finale da Orzinuovi al PalaCalafiore

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La squadra di Carrea recupera un avvio difficile e resta in corsa fino agli ultimi possessi, ma cede per 68 a 73. Markovic e Romeo guidano i neroarancio, mentre Piccone trascina gli ospiti con 29 punti

La Myenergy Reggio Calabria lotta, rimonta e prova a difendere il fattore campo, ma al PalaCalafiore passa la Logiman Orzinuovi. Il confronto della quarta giornata di Serie B Nazionale Old Wild West termina 68-73, al termine di una partita nella quale i neroarancio pagano soprattutto la minore efficacia nei possessi decisivi.

Alla formazione allenata da Michele Carrea non bastano i 18 punti di Markovic, i 14 di capitan Romeo e gli 11 di Taflaj. A spostare gli equilibri è soprattutto Piccone, miglior realizzatore della serata con 29 punti e protagonista delle conclusioni dalla distanza che orientano l’ultimo quarto.

Reggio Calabria reagisce al primo allungo di Orzinuovi

L’inizio è tutto degli ospiti. Orzinuovi trova subito ritmo e costruisce un parziale di 0-9, obbligando la Myenergy a una gara di rincorsa fin dai primi minuti.

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La risposta reggina arriva attraverso una maggiore intensità difensiva e le iniziative di Markovic. I padroni di casa riducono progressivamente il distacco e riescono anche a portarsi avanti, senza però consolidare il vantaggio. La formazione bresciana torna a trovare soluzioni efficaci e chiude il primo quarto sull’11-15.

La reazione, comunque, permette ai neroarancio di rientrare pienamente nella sfida dopo un avvio che avrebbe potuto complicare ulteriormente la serata.

Romeo e Markovic guidano il sorpasso prima dell’intervallo

Nel secondo periodo la Myenergy Reggio Calabria cambia passo. La pressione sulla palla aumenta, mentre la presenza di Diouf sotto canestro contribuisce a rendere più difficili le conclusioni avversarie.

In attacco sono Romeo, Markovic e Taflaj a dare continuità alla rimonta. Reggio trova maggiore fluidità, recupera lo svantaggio e ribalta il punteggio grazie a una frazione da 27-20.

All’intervallo lungo il tabellone indica 38-35 per la Myenergy. Il vantaggio premia una squadra capace di assorbire la partenza negativa e di riportare la partita su un terreno più favorevole.

Il vantaggio neroarancio e la risposta della Logiman

Il terzo quarto conferma l’equilibrio del confronto. La Myenergy prova ad allungare e, sostenuta dalle iniziative di capitan Romeo, raggiunge il proprio massimo vantaggio sul 48-42.

È un momento importante, ma i sei punti di margine non diventano la base per una fuga. La Logiman Orzinuovi reagisce, ricuce lo strappo e torna davanti, costringendo i padroni di casa a inseguire nuovamente.

A tenere Reggio a contatto è la tripla di Markovic sulla sirena, che fissa il risultato sul 52-54 alla fine della terza frazione. La partita resta aperta, con appena due punti a separare le squadre prima degli ultimi dieci minuti.

Piccone firma le giocate decisive nell’ultimo quarto

Nell’ultima frazione ogni possesso acquista peso. Markovic e Taflaj riportano i neroarancio in parità sul 59-59, riaccendendo le possibilità di successo della formazione di casa.

Orzinuovi trova però in Piccone il riferimento capace di incidere nel momento più delicato. Le sue conclusioni dall’arco consentono alla squadra di Giovanni Bassi di guadagnare un vantaggio che la Myenergy non riesce più ad annullare.

Reggio rimane in partita e cerca fino agli ultimi minuti le giocate per riaprire il confronto. Gli ospiti gestiscono meglio il finale e conquistano i due punti con il definitivo 68-73.

Una sconfitta che evidenzia il peso della continuità offensiva

Per la Myenergy Reggio Calabria, reduce dalla vittoria esterna contro la Rucker San Vendemiano, resta il rammarico per una sfida giocata alla pari e sfuggita negli ultimi possessi.

La capacità di recuperare lo svantaggio iniziale e i buoni tratti di difesa rappresentano elementi sui quali lavorare. A fare la differenza sono state invece le difficoltà nel mantenere una produzione offensiva costante e nel trasformare in punti alcune opportunità importanti.

Il passaggio dal 48-42 al 52-54 racconta uno dei nodi della partita: Reggio è riuscita a costruire un margine, ma non a proteggerlo dalla reazione avversaria. Nel finale, la precisione di Orzinuovi ha completato il quadro.

Il prossimo impegno porterà i neroarancio in trasferta contro la Paffoni Fulgor Basket Omegna, occasione per cercare una risposta dopo la battuta d’arresto casalinga.

Tabellino Myenergy Reggio Calabria Logiman Orzinuovi

Risultato finale: 68-73

Parziali dei quarti: 11-15, 27-20, 14-19, 16-19.

Progressivo: 11-15, 38-35, 52-54, 68-73.

Myenergy Reggio Calabria: Taflaj 11, Markovic 18, Love 8, Donadoni 9, Marini 2, Calvellini 2, Diouf 2, Clark 0, Abati Touré 2, Romeo 14. Allenatore: Michele Carrea.

Logiman Orzinuovi: Piccone 29, Oxilia 11, Bedetti 10, Zilli 8, Cacace 9, Stefani 4, Minoli 2, Venturoli, Dellosto, Lucherini. Allenatore: Giovanni Bassi.