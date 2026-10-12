Myenergy Viola sul filo del destino a San Vendemiano decide un finale da brividi. Video

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I neroarancio resistono alla rimonta della Rucker e conquistano due punti preziosi con una prova di squadra e un ultimo possesso ad alta tensione

La Myenergy Viola passa sul campo della Rucker San Vendemiano al termine di una partita intensa, spettacolare e incerta fino all’ultimo tiro. I neroarancio si impongono 85 a 83, costruendo il vantaggio nei primi tre quarti e difendendolo contro il ritorno dei padroni di casa.

La squadra di coach Carrea trova protagonisti diversi nei momenti decisivi: Daniel Love guida l’attacco con 20 punti, Matteo Calvellini accende il primo quarto con un canestro da metà campo e, nel finale, Romeo, Taflaj e Diouf contribuiscono a proteggere una vittoria sofferta. Alla Rucker non bastano i 24 punti di Abega e i 20 a testa di Brekic e Da Campo.

Calvellini illumina il primo quarto con un canestro da metà campo

La Viola comincia con Romeo, Donadoni, Taflaj, Love e Diouf, mentre San Vendemiano schiera Morici, Abega, Da Campo, Brekic e Onojaife.

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Love apre la gara con una tripla e un canestro da due, ma la risposta della Rucker arriva subito. Brekic colpisce dalla distanza, Onojaife si mette in evidenza con una schiacciata su assist di Morici e una stoppata. Anche Donadoni e Diouf fanno sentire la propria presenza difensiva.

Il tiro da tre caratterizza la prima frazione: Brekic e Abega alimentano l’attacco locale, mentre Taflaj e Love tengono Reggio a contatto. Calvellini aggiunge energia e punti, prima con un tap in e poi con una conclusione in sottomano rovesciata dopo il recupero di Clark.

Il momento più spettacolare arriva sulla sirena. Dopo un fallo tecnico a coach Campanella, Calvellini segna da metà campo con l’aiuto del tabellone, permettendo alla Viola di chiudere il primo quarto avanti 25 a 21.

Love trascina Reggio e la Viola allunga prima dell’intervallo

Nel secondo periodo Abega prova a dare continuità all’attacco della Rucker, ma i neroarancio rispondono con Marini, efficace dalla media distanza e a rimbalzo offensivo. Una tripla di Markovic porta il vantaggio ospite a nove lunghezze.

La Myenergy Viola distribuisce le responsabilità offensive e trova in Love un riferimento costante. San Vendemiano tenta di riavvicinarsi con Da Campo, ma Reggio replica ancora dalla lunga distanza.

Per i padroni di casa arriva anche l’infortunio del capitano Morici, che complica la gestione delle rotazioni. Nel finale del quarto si aggiungono le triple di Diouf e Calvellini: all’intervallo il punteggio è 40 a 48.

Donadoni e Love contengono i tentativi di rimonta

La ripresa si apre con Donadoni, protagonista prima con un tiro dalla media e poi con una tripla allo scadere dei 24 secondi che vale il vantaggio di undici punti. Taflaj contribuisce a mantenere il margine con una penetrazione, mentre la Rucker cerca di cambiare l’inerzia attraverso la difesa di Onojaife e le iniziative di Abega.

San Vendemiano torna a cinque lunghezze, ma Love risponde con una tripla e un canestro da due. Ogni tentativo di fuga della Viola incontra però una nuova reazione dei locali, che restano agganciati alla partita.

La Rucker deve fare i conti anche con l’infortunio di Marangoni. Nel finale della terza frazione, un canestro di Romeo offre a Reggio un contributo importante in vista dell’ultimo periodo.

La Rucker torna sotto e il finale diventa una battaglia

Brekic riaccende subito San Vendemiano dalla distanza. Markovic replica con un tiro allo scadere del possesso, ma Abega riporta i suoi a quattro punti con una progressione a tutto campo.

La tripla di Marini dà ossigeno alla Viola, senza spegnere la rimonta avversaria. Da Campo firma il 70 a 75, approfittando di una fase in cui l’attacco neroarancio perde fluidità.

Donadoni e Romeo ricostruiscono un margine di nove lunghezze, con Diouf prezioso nella precedente azione difensiva. La partita, tuttavia, resta aperta: alcune palle perse degli ospiti e i canestri di Da Campo riportano la Rucker a due punti.

In questa fase pesa anche lo zero su due ai liberi di Abega. Romeo trova quindi una tripla fondamentale per il 77 a 82, ma San Vendemiano continua a rispondere.

Taflaj e Diouf proteggono gli ultimi punti di vantaggio

Da Campo riporta i padroni di casa a meno due, Taflaj risponde in penetrazione e lo stesso Da Campo colpisce ancora da tre, riducendo il distacco a una sola lunghezza.

A trenta secondi dalla fine, Taflaj realizza uno dei due tiri liberi, portando la Viola avanti di due. Il successivo recupero di Diouf sembra avvicinare i neroarancio al traguardo, ma un’altra palla rubata, questa volta di Da Campo, consegna alla Rucker l’ultima opportunità.

Il tiro del possibile sorpasso si ferma sul ferro. La Viola vince 85 a 83 e conquista due punti al termine di una trasferta che richiede lucidità e resistenza fino all’ultimo istante.

Una vittoria di squadra con indicazioni su cui lavorare

Il successo di San Vendemiano premia la capacità della Myenergy Viola di trovare soluzioni con più giocatori. Dietro ai 20 punti di Love arrivano i 12 di Donadoni, i 10 a testa di Taflaj e Calvellini e i contributi di Marini, Romeo e Markovic.

I canestri realizzati al limite dei 24 secondi hanno un peso importante, così come le giocate difensive nei possessi decisivi. Il finale lascia però un aspetto da migliorare: la gestione del vantaggio, messa in difficoltà dalle palle perse e dalla pressione della Rucker.

Reggio porta a casa una vittoria preziosa, costruita con un attacco capace di colpire dalla distanza e difesa attraverso il contributo dell’intero gruppo.

Il tabellino di San Vendemiano Myenergy Viola

Rucker San Vendemiano 83

Abega 24, Brekic 20, Da Campo 20, Onojaife 12, Barattini 4, Magro 3, Chapelli 0, Morici 0, Kekovic 0, Marangoni 0, Elia non entrato.

Myenergy Viola 85

Love 20, Donadoni 12, Taflaj 10, Calvellini 10, Marini 9, Romeo 8, Markovic 8, Diouf 4, Abati Toure 3, Clark 1.











