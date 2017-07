Mythos Opera Festival: date confermate, cambia la location di Siracusa

Tutto pronto per la grande kermesse lirico-sinfonica che a Siracusa si volgerà nello splendido Castello Maniace. A Taormina nel previsto Teatro Antico

SIRACUSA, 08 LUGLIO -Tutto prosegue nell'organizzazione dell'atteso Mythos Opera Festival, la grande kermesse lirico-sinfonica in programma tra il 14 luglio e il 31 agosto a Siracusa e a Taormina, in cui la magia unica dell'opera lirica è chiamata a fare meravigliosamente coppia con le grandi emozioni di cui è capace la musica sinfonica.

La direzione artistica del Festival comunica che per ragioni di ordine logistico non dipendenti dal Festival e sulle quali si riserva di dettagliare in seguito le motivazioni, è stato deciso di spostare nello splendido scenario del Piazzale delle Armi del Castello Maniace, ad Ortigia di Siracusa (tra i più suggestivi e conosciuti fortilizi federiciani al mondo, poderosa rocca intestata al generale bizantino che nel 1038 riconquistò la città passata in mano agli arabi, e negli ultimi anni luogo privilegiato di eventi culturali di altissimo livello) e sempre nelle medesime date indicate del 14-23 luglio e 5 agosto, la rappresentazione della CARMEN di Bizet con la regia di ENRICO STINCHELLI e i costumi di LELE LUZZATI; e del 13 agosto di CAVALLERIA RUSTICANA di Pietro Mascagni con la regia di MASSIMO BONELLI.

Tale scelta, tiene a rimarcare la direzione del Festival, risulta attinente all'alto livello delle opere, che così potranno beneficiare di un luogo di grande bellezza e accoglienza, fortemente intriso di storia, dove potranno materializzarsi al meglio le migliori interpretazioni possibili, nella più perfetta e ricercata correlazione tra immagine e musica.

Il cast e tutto l'apparto registico e scenico, sono confermati, a suggellare e ossequiare le giustamente grandi aspettative del pubblico del Mythos Opera Festival.