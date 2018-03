Naca 2018 Catanzaro: Ecco le disposizioni per traffico e sosta nel centro storico

Naca: le disposizioni per traffico e sosta nel centro storico in vigore dalle ore 13 di venerdi’ 30 marzo

CATANZARO 28 MARZO - Per consentire lo svolgimento della Naca, che si terrà venerdì 30 marzo nel centro storico, il comando della Polizia locale, diretto dal generale Giuseppe Antonio Salerno, ha emanato l’ordinanza che regolamenta i divieti di sosta e transito nelle strade interessate dalla processione.



Pertanto, venerdì 30 marzo, a partire dalle ore 13 e fino al termine dell’evento, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in piazza del Rosario, via Marincola Cattaneo, via XX Settembre (nel tratto compreso tra discesa san Rocchello e corso Mazzini), corso Mazzini (nel tratto compreso tra vico I piazza Roma e piazza Matteotti), vico I piazza Roma, via Eroi, via Jannoni, piazza Unità D’Italia, via Sensales, piazza Montecorvino, via Raffaelli, piazza di Tocco, via Poerio, piazza Garibaldi, piazza Prefettura, piazza Grimaldi e piazza Le Pera. Nelle stesse strade entrerà in vigore, a partire dalle 14:30, il divieto di transito.Infine, dalle ore 17 e fino al termine della processione è istituito il divieto di transito, escluso i residenti, in via nuova Bellavista e via Porta di Mare. I veicoli provenienti da via Carlo V avranno l’obbligo di proseguire su via Marincola Pistoia.Per agevolare l’accesso al centro storico dei fedeli e dei cittadini, si potrà utilizzare la Funicolare fino alle 21, orario di chiusura.