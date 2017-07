Nadal campione del Rolland Garros, ora Winbledon 2017

ROMA 04 LUGLIO - Lo sport continua a rimanere al centro delle scommesse online, con tantissimi operatori legali che permettono il doppio divertimento: seguire un evento importante e prestigioso, potendo allo stesso tempo piazzare scommesse sui risultati o sui giocatori in competizione. Oltre al calcio ed ai suoi grandi incontri di serie A, è senza dubbio il tennis a trainare il mercato del gioco.

Grandi sportivi sono spesso personaggi famosi come star: è questo il caso di Rafael Nadal , lo spagnolo tra i più forti e popolari tennisti della storia. Neanche un mese fa, “The King of Clay” (questo il suo soprannome per le tantissime vittorie ottenute sulla terra rossa), ha messo a segno la sua decima vittoria nel Roland Garros, il secondo dei tornei del Grande Slam, che si tiene annualmente a Parigi ad inizio giugno.Nadal, legato al mondo del gioco online anche da una passata collaborazione con una nota poker room, si è trovato a contendersi il titolo contro Stan Wawrinka, lo svizzero classe 1985 con già all’attivo 16 titoli vinti. Nonostante ogni finale raggiunta a Parigi Nadal l’avesse portata a casa ed i pronostici fossero tutti a suo favore, lo sportivo ha comunque sudato il titolo.A 31 anni, questo ulteriore successo di Rafael Nadal conferma come il tennista sia ancora in grande forma e deciso a continuare una brillante carriera. Tutti i migliori operatori delle scommesse online sul tennis che trovate su BettingTop10, quando Nadal è in gara offrono quote convenienti che mostrano chiaramente le alte probabilità delle sue vittorie.Il Roland Garros, secondo evento del Grande Slam, ha preceduto il torneo di Wimbledon 2017 ossia la 131ª edizione dei Championships: l’evento iniziato il 3 luglio prosegue adesso fino al 16 del mese in corso. Si gioca a tennis sui 19 campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, con appuntamenti che spaziano dai tornei di singolare sia maschile che femminile della categoria Seniors, al doppio maschile e femminile ed altri ancora. Il britannico nato nel 1987 Andy Murray, è il campione in carica del singolare maschile. La statunitense classe 1981

Giampaolo Pungioni